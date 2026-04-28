Pierburg Lanciano e Livorno, alta tensione sulla cessione, FIM CISL: servono garanzie per i lavoratori

Nessun accordo sul modello tedesco, i sindacati chiedono l’intervento del Ministero.

Si complica il futuro di Pierburg e cresce la preoccupazione tra i lavoratori. Nel vertice al Ministero delle Imprese e del Made in Italy tra azienda e sindacati Fim, Fiom e Uilm, è emersa l’indisponibilità del gruppo Rheinmetall a sottoscrivere un accordo sul modello tedesco, che garantirebbe occupazione e prospettive industriali per almeno tre anni.

A pesare è anche il rallentamento sul fronte della vendita: uno dei potenziali acquirenti avrebbe infatti abbandonato l’operazione, aumentando l’incertezza sul futuro degli stabilimenti italiani, in particolare quelli di Lanciano e Livorno.

I sindacati chiedono tutele analoghe a quelle dei lavoratori tedeschi e un confronto trasparente in sede ministeriale. Il Mimit ha già annunciato un nuovo incontro nelle prossime settimane per cercare di definire garanzie prima di qualsiasi cessione.

Intanto la Fim-Cisl alza il livello dello scontro: “Senza un quadro chiaro di tutele non parteciperemo ad altri tavoli”, avverte il sindacato, chiedendo regole certe prima di qualsiasi trattativa.