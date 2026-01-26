Pestaggio nella notte a Civitanova Marche: due giovani di Chieti aggrediti dopo una lite in discoteca

Le violenze riprese in un video choc. Un gruppo di persone circonda l’auto e scatta l’aggressione. Indagano i carabinieri

Un pestaggio brutale, avvenuto nelle prime ore del mattino e ripreso in un video diventato virale, scuote Civitanova Marche. L’aggressione si è verificata intorno alle 5.30 di domenica lungo corso Garibaldi, nel pieno centro cittadino.

Vittime due ragazzi di 24 anni, residenti a Chieti. Secondo una prima ricostruzione, l’episodio sarebbe scaturito da una lite iniziata all’interno di una discoteca della zona e poi degenerata all’esterno. Nel filmato, diffuso sui social, si vede un gruppo di persone circondare una vettura bianca. Dopo pochi istanti, uno degli aggressori inizia a colpire un giovane con calci e pugni, facendolo cadere a terra. A quel punto, come mostrano le immagini, un secondo individuo – con il volto coperto da un cappuccio – si accanisce sulla vittima con pugni alla testa, seguito da altri due che colpiscono il ragazzo con calci, mentre una parte del gruppo si allontana rapidamente dalla scena.

Secondo le prime informazioni, ad aggredire i due giovani sarebbe stato un gruppo composto da circa dieci persone, presumibilmente di origine nordafricana. Uno dei ragazzi ha riportato ferite tali da rendere necessario il ricorso alle cure ospedaliere, con una prognosi di due giorni. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri, che stanno analizzando il video e raccogliendo testimonianze per risalire all’identità dei responsabili. Non si tratta, però, di un caso isolato.

Il fine settimana precedente, sempre nella notte tra sabato e domenica, si era verificata un’altra aggressione di gruppo, che aveva provocato la frattura di un braccio a un giovane. Su quel fatto indaga la Polizia di Stato, impegnata nel rintracciare gli autori.