Appartamento trasformato in piazza di spaccio con vedetta, allarme acustico e sistema di videosorveglianza: in manette un uomo di 55 anni e una donna di 35

Un vero e proprio fortino della droga, attrezzato nei minimi dettagli per sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine, è stato scoperto nel quartiere Rancitelli dalla Polizia di Stato. Nel corso di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di stupefacenti, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un uomo di 55 anni e una donna di 35, entrambi pugliesi, colti nella flagranza della cessione di eroina.

L’attività investigativa è scattata anche a seguito delle numerose segnalazioni dei cittadini, che avevano denunciato un sospetto giro di spaccio all’interno di un appartamento, peraltro già oggetto di procedimento amministrativo di decadenza da parte dell’A.T.E.R. Nel pomeriggio di ieri sono stati quindi predisposti servizi di osservazione e pedinamento, che hanno permesso agli investigatori di ricostruire il modus operandi dei due arrestati. Determinante l’individuazione di una vedetta, posizionata all’ingresso dell’immobile, con il compito di segnalare eventuali controlli. L’uomo è stato fermato e trovato in possesso di un telecomando dotato di un pulsante capace di attivare un secondo dispositivo acustico all’interno dell’abitazione: un sistema di allarme rudimentale ma efficace, utilizzato per avvisare i complici della presenza delle forze dell’ordine. All’interno dell’appartamento, trasformato in laboratorio e base logistica dello spaccio, i poliziotti hanno scoperto anche un impianto di videosorveglianza condominiale, utile a monitorare l’esterno e prevenire accessi improvvisi. Non solo: la porta d’ingresso era stata ulteriormente rinforzata con modifiche strutturali, tra cui perni e un’asta in ferro, pensati per rallentare eventuali irruzioni e guadagnare tempo per disfarsi della droga, probabilmente gettandola nel water.

La perquisizione ha portato al sequestro di circa 800 grammi di stupefacenti tra eroina e cocaina, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e a 1.470 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Per i due arrestati si sono aperte le porte del carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. La Polizia di Stato ricorda infine che è possibile segnalare episodi di spaccio, violenza domestica e bullismo anche tramite YouPol, l’applicazione che consente di inviare segnalazioni, anche anonime, contribuendo a contrastare i fenomeni di microcriminalità sul territorio.