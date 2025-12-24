Pescara, tre cittadini insigniti delle Onorificenze al Merito della Repubblica

Il Prefetto ha premiato giovedì scorso i professionisti che si sono distinti per il servizio alla comunità. Tra loro un magistrato, un manager e un dipendente sanitario

PESCARA – Una cerimonia solenne per celebrare l'impegno civile e professionale di tre cittadini che hanno onorato il territorio pescarese. Giovedì 18 dicembre 2025, il Palazzo del Governo di Pescara ha ospitato la consegna delle Onorificenze dell'Ordine "al Merito della Repubblica Italiana", conferite con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno scorso.

La cerimonia, che ha visto la partecipazione delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia, ha rappresentato un momento di particolare rilievo istituzionale. Presenti tra gli altri il Presidente del Consiglio Regionale dell'Abruzzo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, il Presidente del Tar Abruzzo sezione di Pescara, l'Arcivescovo Metropolita dell'Arcidiocesi Pescara-Penne, il Generale Comandante della Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise" di Chieti, il Comandante Militare Esercito Abruzzo e Molise di L'Aquila e i vertici provinciali delle Forze dell'Ordine.

Il Viceprefetto Vicario, dottoressa Marisa Amabile, ha aperto la cerimonia sottolineando il valore simbolico dell'onorificenza: "Rappresenta la testimonianza tangibile del costante impegno nel rispetto della legalità, un modo di vivere la comunità pienamente integrato nelle leggi della nostra Repubblica".

Tre i cittadini insigniti. Il dottor Angelo Mariano Bozza, già Presidente del Tribunale di Pescara, ha ricevuto la nomina a Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il titolo di Cavaliere è stato invece conferito al dottor Demetrio Roberto Cavicchia, Intellectual Property Manager presso un'azienda privata di Spoltore, e al signor Giulio Di Bernardo di Cepagatti, dipendente in pensione dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara.

I diplomi sono stati consegnati dal Viceprefetto insieme ai sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti: Pescara, Spoltore e Cepagatti. L'Ordine al Merito della Repubblica premia i cittadini che si sono distinti per benemerenze acquisite verso la Nazione nei campi delle scienze, delle arti, dell'economia, nello svolgimento di cariche pubbliche e di attività a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

A impreziosire la cerimonia, l'Orchestra di fiati del Conservatorio di Musica "Luisa d'Annunzio" di Pescara, diretta dal Maestro Marcello Martella, che ha eseguito brani iconici di Giacomo Puccini e classici natalizi, creando un'atmosfera di particolare suggestione in vista delle festività.