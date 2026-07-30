Giovedì 30 Luglio 2026

Cronaca

Pescara, strappa un orologio a un uomo sul lungomare: 45enne denunciato dai Carabinieri

30/07/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Pescara, strappa un orologio a un uomo sul lungomare: 45enne denunciato dai Carabinieri

L’uomo è stato rintracciato poco dopo grazie alla descrizione fornita dalla vittima. Nella sua tasca è stato trovato l’orologio appena rubato, mentre una mountain bike di sospetta provenienza è stata sequestrata

Un 45enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Compagnia di Pescara nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai reati predatori.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi in via Papa Giovanni XXIII, nei pressi di uno stabilimento balneare. Secondo quanto ricostruito dai militari, un uomo di 62 anni sarebbe stato avvicinato da un soggetto che, con un gesto fulmineo, gli avrebbe strappato l’orologio dalle mani per poi fuggire. La segnalazione al 112 ha fatto scattare immediatamente l’intervento di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. I Carabinieri, raccolta la descrizione del presunto autore fornita dalla vittima, hanno avviato le ricerche nelle vie circostanti, riuscendo poco dopo a individuare un uomo che corrispondeva alle caratteristiche indicate. Alla vista dei militari, il 45enne avrebbe tentato di allontanarsi, ma è stato bloccato e sottoposto a perquisizione.

Nella tasca dei pantaloni è stato trovato proprio l’orologio sottratto poco prima, successivamente restituito al proprietario. Nel corso degli accertamenti, l’uomo è stato inoltre trovato in possesso di una mountain bike di sospetta provenienza, che è stata sequestrata. Al termine delle formalità di rito, il 45enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pescara, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, per le ipotesi di reato di furto con strappo e ricettazione.

È stato inoltre segnalato per l’inottemperanza a un provvedimento dell’autorità, risultando sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Pescara. L’intervento rientra nell’ambito dei servizi intensificati messi in campo dai Carabinieri della Compagnia di Pescara per prevenire e reprimere i reati, con particolare attenzione ai furti e agli altri episodi predatori che alimentano l’allarme tra cittadini e turisti.

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