Pescara, smantellato l'accampamento abusivo sotto a un trabocco a ridosso del molo nord

L'operazione è scattata a seguito delle segnalazioni ricevute dai cittadini sulla presenza di persone senza fissa dimora di origine nordafricana i cui atteggiamenti molesti impensierivano i frequentatori di quella zona, limitandone la fruibilità, tanto più che nell'area venivano accesi dei fuochi.

Nel corso di un'operazione congiunta effettuata nelle prime ore della mattina dalla Squadra volante della Polizia di Stato e dalla Polizia locale, è stato smantellato l'accampamento abusivo realizzato su un'area demaniale, sotto uno dei trabocchi a ridosso del molo nord, e Ambiente spa si è occupata di rimuovere tutto il materiale accumulato e di bonificare l'area in questione.

L'operazione è scattata a seguito delle segnalazioni ricevute dai cittadini sulla presenza di persone senza fissa dimora di origine nordafricana i cui atteggiamenti molesti impensierivano i frequentatori di quella zona, limitandone la fruibilità, tanto più che nell'area venivano accesi dei fuochi.

Nell'accampamento, realizzato con una grande tenda da campeggio che era stata montata sotto le palafitte di un trabocco, sono stati trovati quattro uomini, privi di documenti al seguito, di età compresa tra 27 e 44 anni. All'arrivo delle pattuglie stavano dormendo: nella tenda avevano a disposizione materassi, coperte, vestiario e tutto il necessario per preparare i pasti, dalle pentole alle griglie. I quattro vivevano circondati da una grande quantità di rifiuti di varia natura, accumulati nella tenda e all'esterno. Dopo un primo controllo sul posto, sono stati condotti in Questura e sottoposti a fotosegnalamento per l'identificazione.

Sono risultati tutti privi di titolo di soggiorno, pertanto, al termine degli accertamenti preliminari svolti dall'Ufficio Immigrazione della Questura, un giovane originario dell'Algeria è stato denunciato per ingresso irregolare, mentre un 45enne del Marocco, gravato da precedenti penali e irregolare sul territorio nazionale, è stato condotto da personale della Polizia di Stato al CPR di Roma. Una volta concluso lo sgombero dei quattro, ha preso il via il lavoro di Ambiente Spa che ha provveduto a rimuovere l'accampamento, smantellando la tenda e tutte le masserizie accumulate nell'area dagli occupanti abusivi, dopodiché ha provveduto a bonificare la zona rimuovendo i rifiuti sparpagliati ovunque. Alle squadre intervenute sul posto rivolge il ringraziamento il sindaco Carlo Masci. "Prosegue il lavoro di monitoraggio del territorio, con i necessari interventi per garantire il decoro della città, contrastare il degrado e aumentare il livello di sicurezza percepita dai cittadini. Un lavoro complesso e delicato, di fronte al quale non ci tiriamo indietro, anzi rispondiamo alle richieste dei cittadini grazie al lavoro incessante della Polizia locale e delle Forze dell'ordine".