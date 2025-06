Pescara: sfonda la vetrina di un bar con l’auto per rubare, arrestato 53enne in flagranza

Tentativo di furto con spaccata nel cuore di Pescara nella notte tra l’1 e il 2 giugno.

Un uomo di 53 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Pescara mentre cercava di introdursi in un bar di via Arapietra.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il ladro ha sfondato la vetrina del locale con la propria auto nel tentativo di impossessarsi del denaro custodito nella cassa. Il colpo è però fallito grazie all’intervento immediato dei Carabinieri, giunti sul posto dopo essere stati allertati da alcuni cittadini che avevano assistito alla scena.

L’uomo è stato bloccato in flagranza di reato e tratto in arresto. Dopo le formalità di rito, è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida prevista nella mattinata odierna, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.