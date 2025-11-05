Mercoledì 05 Novembre 2025

Cronaca

Pescara, operazione Tropical sul traffico di droga diretto dal carcere, nuove misure cautelari

05/11/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Pescara, operazione Tropical sul traffico di droga diretto dal carcere, nuove misure cautelari

La Guardia di Finanza smantella un gruppo criminale giovanile che gestiva lo spaccio di cocaina e hashish nel Pescarese. Due i nuovi provvedimenti emessi dal Tribunale dell’Aquila

PESCARA – La Guardia di Finanza di Pescara ha inferto un nuovo colpo al traffico di droga che faceva capo a un gruppo criminale giovanile, capace di gestire lo spaccio nel circondario pescarese sotto la regia di due detenuti del carcere cittadino.

Nelle scorse ore, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, su disposizione del Tribunale di L’Aquila e su appello della locale Procura della Repubblica, hanno eseguito due ulteriori misure cautelari nell’ambito dell’operazione “Tropical”: una agli arresti domiciliari e una con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’inchiesta, avviata tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025, ha permesso di ricostruire l’attività di un’organizzazione dedita all’approvvigionamento e allo spaccio di ingenti quantità di cocaina e hashish, rivelando una rete criminale attiva e ben strutturata.

Le intercettazioni telefoniche e ambientali hanno documentato come i vertici del gruppo, due detenuti nel carcere di Pescara, impartissero ordini dall’interno della struttura penitenziaria tramite un telefono cellulare. Dall’altra parte, i complici all’esterno gestivano la logistica del traffico: dal rifornimento della droga ai pagamenti, dalla custodia alle consegne fino alla riscossione del denaro.

Già nel corso delle indagini erano stati eseguiti numerosi arresti in flagranza e disposte diverse misure cautelari. Le nuove ordinanze rafforzano il quadro probatorio delineato dagli investigatori, confermando la pericolosità e la ramificazione del sodalizio.

“La costante attività di controllo – sottolinea la Guardia di Finanza – dimostra come il traffico di stupefacenti non conosca soste”. Le Fiamme Gialle, in stretta sinergia con la Procura della Repubblica di Pescara, continuano a presidiare il territorio per tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza dei cittadini.

CONDIVIDI:

Potrebbero interessarti

Traffico di migranti attraverso Decreto Flussi, arrestato a Pescara capo di organizzazione criminale, 19 indagati

Operazione dei Carabinieri del NIL di Chieti su delega della DDA dell’Aquila: smantellata un’organizzazione che avrebbe fatto entrare illegalmente centinaia di cittadini stranieri. Profitti per oltre 3 milioni di euro

Tragedia in Nepal, muore l’ alpinista abruzzese Paolo Cocco, ancora disperso il biologo teramano Marco di Marcello

41enne fotografo ed ex vicesindaco di Fara San Martino travolto da una valanga sul Dolma Khang. Il sindaco Tavani: “Era un ragazzo straordinario, tutta la comunità è sconvolta”

Abruzzo, Attenzione ai falsi sms che invitano a contattare il CUP

Lo precisa l’Assessorato alla Salute, dopo la segnalazione di sms che sarebbero stati inviati sui telefoni cellulari di alcuni cittadini.

Alfieri del Lavoro: Marsilio incontra Alisia Gabriela Di Panfilo e Gaia Ruggiero

Le due studentesse abruzzesi, 19enni di Teramo e Pescara, sono state insignite al Quirinale dal Presidente Mattarella

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb