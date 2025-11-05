Pescara, operazione Tropical sul traffico di droga diretto dal carcere, nuove misure cautelari

La Guardia di Finanza smantella un gruppo criminale giovanile che gestiva lo spaccio di cocaina e hashish nel Pescarese. Due i nuovi provvedimenti emessi dal Tribunale dell’Aquila

PESCARA – La Guardia di Finanza di Pescara ha inferto un nuovo colpo al traffico di droga che faceva capo a un gruppo criminale giovanile, capace di gestire lo spaccio nel circondario pescarese sotto la regia di due detenuti del carcere cittadino.

Nelle scorse ore, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, su disposizione del Tribunale di L’Aquila e su appello della locale Procura della Repubblica, hanno eseguito due ulteriori misure cautelari nell’ambito dell’operazione “Tropical”: una agli arresti domiciliari e una con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’inchiesta, avviata tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025, ha permesso di ricostruire l’attività di un’organizzazione dedita all’approvvigionamento e allo spaccio di ingenti quantità di cocaina e hashish, rivelando una rete criminale attiva e ben strutturata.

Le intercettazioni telefoniche e ambientali hanno documentato come i vertici del gruppo, due detenuti nel carcere di Pescara, impartissero ordini dall’interno della struttura penitenziaria tramite un telefono cellulare. Dall’altra parte, i complici all’esterno gestivano la logistica del traffico: dal rifornimento della droga ai pagamenti, dalla custodia alle consegne fino alla riscossione del denaro.

Già nel corso delle indagini erano stati eseguiti numerosi arresti in flagranza e disposte diverse misure cautelari. Le nuove ordinanze rafforzano il quadro probatorio delineato dagli investigatori, confermando la pericolosità e la ramificazione del sodalizio.

“La costante attività di controllo – sottolinea la Guardia di Finanza – dimostra come il traffico di stupefacenti non conosca soste”. Le Fiamme Gialle, in stretta sinergia con la Procura della Repubblica di Pescara, continuano a presidiare il territorio per tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza dei cittadini.