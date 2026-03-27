Pescara, muore dopo l’aggressione: fatale un’emorragia cerebrale per il gioielliere Romolo Luciano

Lo ha rivelato l’autopsia sul corpo dell’uomo morto a una settimana dall’aggressione subita dal figlio.

È stata un’emorragia cerebrale a causare la morte di Romolo Luciano, il gioielliere 86enne di Pescara deceduto in ospedale tre giorni fa, a distanza di due settimane dall’aggressione subita lo scorso 8 marzo.

A stabilirlo è l’autopsia eseguita dal medico legale Cristian D’Ovidio, durata circa quattro ore e mezza, che ha chiarito le cause del decesso e fornito elementi utili per ricostruire l’accaduto. Effettuati anche i prelievi per ulteriori analisi: la relazione definitiva sarà depositata entro 90 giorni.

Secondo quanto emerso, l’anziano era stato violentemente picchiato dal figlio 59enne, con pugni e calci, riportando lesioni gravissime che ne hanno reso necessario il ricovero in Rianimazione, dove è poi morto. L’uomo, arrestato, si trova attualmente ai domiciliari.

Sull’indagine, condotta dai Carabinieri di Pescara, resta il massimo riserbo.