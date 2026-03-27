Venerdì 27 Marzo 2026

Cronaca

Pescara, muore dopo l’aggressione: fatale un’emorragia cerebrale per il gioielliere Romolo Luciano

27/03/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Pescara, muore dopo l’aggressione: fatale un’emorragia cerebrale per il gioielliere Romolo Luciano

Lo ha rivelato l’autopsia sul corpo dell’uomo morto a una settimana dall’aggressione subita dal figlio.

È stata un’emorragia cerebrale a causare la morte di Romolo Luciano, il gioielliere 86enne di Pescara deceduto in ospedale tre giorni fa, a distanza di due settimane dall’aggressione subita lo scorso 8 marzo.

A stabilirlo è l’autopsia eseguita dal medico legale Cristian D’Ovidio, durata circa quattro ore e mezza, che ha chiarito le cause del decesso e fornito elementi utili per ricostruire l’accaduto. Effettuati anche i prelievi per ulteriori analisi: la relazione definitiva sarà depositata entro 90 giorni.

Secondo quanto emerso, l’anziano era stato violentemente picchiato dal figlio 59enne, con pugni e calci, riportando lesioni gravissime che ne hanno reso necessario il ricovero in Rianimazione, dove è poi morto. L’uomo, arrestato, si trova attualmente ai domiciliari.

Sull’indagine, condotta dai Carabinieri di Pescara, resta il massimo riserbo.

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Pescara 118

Potrebbero interessarti

Truffa del “finto nipote” a Orsogna: arrestati dai Carabinieri due uomini, recuperati 3mila euro

Decisivo l’intervento dei Carabinieri della locale stazione: fermati dopo il colpo ai danni di un’anziana. Il Gip convalida gli arresti e dispone l’obbligo di dimora

Aggressione al Pronto soccorso di Chieti, uomo arrestato dalla polizia

L’uomo ha improvvisamente perso il controllo mentre era già assistito all’interno degli ambulatori. È quindi intervenuta la guardia giurata – in servizio nel presidio.

Sulmona, Introdacqua, Pratola Peligna, Maxi indagine antidroga: arrestata presunta regista dello spaccio

Nell’operazione, condotta dai carabinieri, documentate oltre 600 cessioni in due mesi tra Sulmona, Introdacqua e Pratola Peligna: rete familiare, 65 acquirenti e 14 corrieri coinvolti

Pescara, notte di controlli: 8 patenti ritirate e oltre 90 punti decurtati per alcol e droga

Nel mirino della Polizia Stradale soprattutto i più giovani: tra i sanzionati anche neopatentati e una 28enne positiva ad alcol e cocaina

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb