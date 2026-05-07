Pescara, La Polizia locale sequestra due appartamenti Ater occupati abusivamente in via Caduti per servizio

La segnalazione dell'occupazione abusiva è partita dalla Polizia locale, coordinata dal comandante Danilo Palestini, che si è occupata di tutti gli accertamenti del caso

Un provvedimento di sequestro è stato eseguito stamani dalla Polizia locale nelle case popolari Ater di via Caduti per Servizio, a Fontanelle, su disposizione del Gip, a seguito della richiesta formulata dalla Procura. Due gli alloggi interessati, occupati dalla stessa persona che, arrampicandosi dall'esterno al primo piano si introduceva in un appartamento forzando una finestra situata sul lato strada e poi passava da un alloggio all'altro, confinante, attraverso un buco realizzato nel muro.

La segnalazione dell'occupazione abusiva è partita dalla Polizia locale, coordinata dal comandante Danilo Palestini, che si è occupata di tutti gli accertamenti del caso e stamani è intervenuta con un'aliquota di personale guidata dal Maggiore Walter Falzani per l'esecuzione dei provvedimenti. Gli alloggi saranno rimessi nella disponibilità dell'Ater per consentire i necessari lavori di miglioria e per l'assegnazione a chi ha diritto. Il sindaco Carlo Masci ha raggiunto via Caduti per Servizio per assistere all'intervento della Polizia locale e dell'Ater nello stabile, dove si è provveduto a murare le porte dei due appartamenti occupati dall'uomo.

"Il nostro lavoro su questo fronte è continuo, da anni, sempre finalizzato a liberare le case popolari occupate da chi non ha titolo per assegnarle a chi è in attesa", commenta il sindaco. "Non ci siamo mai fermati, da questo punto di vista, e ringrazio gli uffici, la Polizia locale, l'Ater e la Procura che, tutti insieme, con un impegno continuo, ci consentono di cogliere progressivamente sempre più obiettivi in questa direzione. Si afferma così il diritto alla casa e nello stesso tempo si persegue il rispetto della legge nella complessa galassia dell'edilizia residenziale pubblica. Ciò che vogliamo è garantire una casa a chi ha le carte in regola per l'assegnazione, di concerto con tutti gli Enti competenti, e fino ad oggi abbiamo raggiunto numeri molto soddisfacenti, mai toccati da nessuno prima d'ora anche per ciò che riguarda i provvedimenti di decadenza. Non ci fermiamo, andiamo avanti con costanza e determinazione per far prevalere la legalità, a fianco ai cittadini per bene e a quella maggioranza silenziosa di occupanti regolari che chiede di vivere serenamente in casa propria".



Dal 2025 ad oggi la Polizia locale ha accertato 15 occupazioni abusive, tentate o messe a segno, e 12 furti di utenze, "fenomeni gravissimi e da contrastare". Ha inoltre recuperato circa 70 alloggi, complessivamente. E il Comune, dal canto suo, in questi anni ha esaurito la graduatoria del 2019, promosso e definito la graduatoria del 2023 portando avanti tutte le attività per assegnare gli alloggi che si rendono via via disponibili: ne sono una cinquantina ma questo numero è in continua evoluzione, visto che le assegnazioni si susseguono costantemente così come è costante la disponibilità di alloggi liberi da parte dell'Ater.