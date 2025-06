Pescara, il caso Zappone: non è stato il taser a causare la morte. La Procura: “Trauma toracico da rissa”

Mentre l’inchiesta della Procura prosegue il consulente medico-legale in seguito all’autopsia esclude responsabilità dirette della Polizia.

PESCARA – Non sarebbe stato il taser a uccidere Riccardo Zappone. Lo ha stabilito il consulente medico-legale della Procura di Pescara, professor Cristian D’Ovidio, dopo l’autopsia eseguita sul corpo del trentenne trovato in arresto cardiocircolatorio poco dopo il suo arrivo in ospedale, nella mattina del 3 giugno.

Secondo quanto comunicato dalla Procura, la morte è stata causata da una “sommersione interna emorragica da trauma toracico chiuso”, riportato – verosimilmente – durante la violenta rissa avvenuta nel quartiere San Donato, dove Zappone era stato coinvolto poche ore prima dell’intervento della Polizia.

Zappone, tremtenne di San Giovanni Teatino, con precedenti per droga e seguito dal Centro di salute mentale di Chieti, di viveva una condizione di particolare vulnerabilità. È in questo contesto delicato che si inserisce il tragico epilogo della sua giornata. Dopo la colluttazione con altre persone – durante la quale, secondo la ricostruzione della Procura, sarebbe stato anche colpito con un bastone – gli agenti intervenuti sul posto hanno utilizzato il taser per bloccarlo, presumibilmente durante una crisi psicotica.

Portato in Questura per le formalità, Zappone ha accusato un malore in camera di sicurezza. È stato subito soccorso dal 118, ma le sue condizioni si sono rivelate irreversibili: poco dopo è sopraggiunta la morte in ospedale.

La morte di Zappone ha inevitabilmente sollevato interrogativi e acceso il dibattito sull’uso del taser da parte delle forze dell’ordine. Ma, almeno sul piano medico-legale, l’esito è chiaro: “L’utilizzo del taser da parte del personale di polizia non ha avuto alcun ruolo ai fini del determinismo della morte”, ha ribadito la Procura.

Restano aperti però altri fronti d’indagine. Tre uomini – di 61, 55 e 37 anni – sono indagati per lesioni volontarie aggravate: sarebbero coinvolti nella rissa che ha preceduto l’intervento della Polizia. Si procede inoltre contro ignoti per omicidio colposo e morte come conseguenza di altro delitto.

Un caso drammatico quello avvenuto a Pescara che mette in evidenza ancora una volta la complessità di situazioni in cui si incrociano disagio psichico, marginalità sociale e ordine pubblico. Le forze dell’ordine operano spesso in contesti-limite, dove ogni scelta può avere conseguenze drammatiche. Ma la morte di Riccardo Zappone, con la sua storia personale segnata da sofferenze e fragilità, impone anche una riflessione profonda su come proteggere – davvero – chi è più vulnerabile, prima che sia troppo tardi.