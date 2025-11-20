Giovedì 20 Novembre 2025

Pescara, fermati nella notte con decoder e strumenti per rubare auto: quattro giovani denunciati dalla Polizia di Stato

20/11/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Il controllo in Viale Bovio incastra il gruppo: nella vettura trovati apparecchi per decodificare centraline e chiavi. Sequestrata l’attrezzatura, scattano le denunce per possesso ingiustificato di chiavi alterate e ricettazione.

PESCARA – Un controllo notturno della Polizia di Stato ha portato alla denuncia di quattro giovani, tutti già noti per reati contro il patrimonio, fermati mentre viaggiavano a bordo di un’auto lungo Viale Bovio.

Durante la verifica, gli agenti della Squadra Volante hanno rinvenuto all’interno della vettura diversi apparecchi elettronici utilizzati per decodificare centraline e chiavi di automobili, strumenti tipicamente impiegati nei furti di vetture.

Il materiale è stato immediatamente sequestrato. Per i quattro è scattata la denuncia per possesso ingiustificato di chiavi alterate e ricettazione.

L’operazione rientra nell’attività di prevenzione e controllo del territorio portata avanti senza sosta dalla Polizia di Stato.

