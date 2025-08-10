Domenica 10 Agosto 2025

Pescara e Spoltore insieme per un nuovo canile rifugio: firmato l’accordo di programma

10/08/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Un investimento da oltre 620 mila euro per una struttura a Colle Cese che accoglierà animali e promuoverà le adozioni sul territorio

Questa mattina è stato sottoscritto l’accordo di programma tra i Comuni di Pescara e Spoltore per la realizzazione di un canile rifugio nel territorio di Spoltore, in un’area di Colle Cese recentemente acquisita dal Comune di Pescara dalla Provincia. L’intervento, del valore di 621.208,67 euro e finanziato in parte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresenta un importante passo avanti nella tutela e nel benessere degli animali nel territorio.

Alla firma erano presenti i sindaci Calo Masci e Chiara Trulli, insieme al presidente del Consiglio comunale di Spoltore, Lucio Matricciani, e agli assessori Massimiliano Pignoli e Nada Di Giandomenico. Dopo la fase progettuale, che sarà condivisa con le associazioni di volontariato, si passerà alla realizzazione del rifugio, la cui gestione sarà affidata al Comune di Pescara, che potrà anche avvalersi di terzi. Il rifugio avrà almeno dieci stalli gratuiti riservati ai cani rinvenuti a Spoltore, mentre a Spoltore sarà aperto uno sportello comunale dedicato all’anagrafe canina e ai diritti degli animali.

Il sindaco Masci ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, definendola “un grande atto di civiltà” e annunciando che la struttura sarà operativa nel 2026 per servire Pescara, Spoltore e i centri limitrofi. Anche il sindaco Trulli ha evidenziato il valore della collaborazione tra enti, mentre il presidente Matricciani ha posto l’accento sulla riqualificazione di un’area precedentemente abbandonata. Gli assessori Pignoli e Di Giandomenico hanno infine espresso soddisfazione per il dialogo costruttivo con le associazioni animaliste e per il lavoro silenzioso e concreto che ha portato al raggiungimento di questo importante risultato.

