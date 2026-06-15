Lunedì 15 Giugno 2026

Cronaca

Pescara, due rapine a studenti nel sottopasso della stazione: arrestato un minorenne

15/06/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Pescara, due rapine a studenti nel sottopasso della stazione: arrestato un minorenne

Colpiti e derubati della collanina d'oro mentre tornavano da scuola. I Carabinieri ricostruiscono due episodi violenti avvenuti a maggio grazie a testimonianze e videosorveglianza

Avrebbe partecipato a due violente aggressioni ai danni di giovanissimi studenti per rubare collanine d'oro. Per questo un minorenne è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare eseguita dai Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica per i Minorenni dell'Aquila.

L'indagine ha consentito di fare luce su una rapina e una tentata rapina avvenute nel maggio scorso in città, episodi che avevano destato forte preoccupazione tra le famiglie e gli studenti. Il primo fatto risale al 5 maggio 2026. Tre ragazzi, due nati nel 2008 e uno nel 2009, stavano tornando a casa dopo le lezioni quando, nel sottopassaggio della stazione centrale di Pescara, sono stati avvicinati da due giovani. Dopo aver colpito uno di loro al volto, gli aggressori gli hanno strappato dal collo una collanina d'oro prima di fuggire.

La vittima, sotto choc e ferita, si è successivamente recata autonomamente al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie. Determinanti si sono rivelate le prime testimonianze raccolte dai militari, che hanno permesso di acquisire elementi utili sulla descrizione degli aggressori, sulla dinamica dei fatti e sul percorso di fuga. Pochi giorni dopo, l'11 maggio, un altro episodio analogo si è verificato sempre a Pescara. Un ragazzo di 15 anni, residente fuori città, è stato avvicinato da due sconosciuti mentre rientrava da scuola. I malviventi hanno tentato di strappargli la collanina che portava al collo, afferrandolo per un braccio. Il giovane ha cercato di opporre resistenza, ma è stato scaraventato a terra e colpito con un pugno al volto. Nonostante l'aggressione, i responsabili sono poi fuggiti senza riuscire a portare a termine il furto.

L'attività investigativa dei Carabinieri si è sviluppata attraverso sopralluoghi, raccolta di testimonianze, acquisizione e analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e incrocio dei dati presenti nelle banche informative. Un lavoro accurato che ha consentito agli investigatori di raccogliere elementi ritenuti decisivi dall'Autorità giudiziaria minorile. Sulla base del quadro probatorio emerso, il Gip del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un ragazzo nato 14enne, già noto alle forze dell'ordine e ritenuto coinvolto in entrambi gli episodi. Il provvedimento è stato eseguito all'interno della struttura penitenziaria dove il giovane si trovava già detenuto per altra causa. L'operazione rappresenta il risultato di un'intensa attività investigativa condotta dall'Arma dei Carabinieri in stretta sinergia con la Procura minorile, resa possibile anche grazie al contributo fondamentale dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle aree urbane interessate dagli episodi.

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Pescara Carabinieri

Potrebbero interessarti

Giulianova, occupano la casa di un'anziana assente: denunciati tre uomini

L'immobile appartiene a una donna residente a Napoli. Uno dei denunciati ha violato anche l'obbligo di dimora

Pineto, maltrattamenti alla madre per anni: scattano gli arresti domiciliari

L'uomo, residente a Pineto, è accusato di minacce e comportamenti violenti nei confronti della convivente

Colonnella, tenta il suicidio chiudendosi in garage con l'auto accesa: salvata dai carabinieri

La donna aveva annunciato il gesto all'ex fidanzato. Decisivo l'allarme al 112 e il tempestivo intervento dei militari

Pescara, sorpreso in via Tavo con una bici elettrica rubata da 1.300 euro: denunciato 33enne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara hanno deferito in stato di libertà un cittadino dell’Est Europa di 33 anni, residente in provincia di Brescia e già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di ricettazione.

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb