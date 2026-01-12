Pescara, danneggiamenti e tentato furto in città: due arresti della Polizia di Stato

Una 45enne danneggia auto in sosta in piazza Italia, un 28enne spacca la vetrina di un magazzino per rubare una bici elettrica

La Polizia di Stato di Pescara ha effettuato due arresti nel corso della stessa giornata a seguito di distinti episodi di danneggiamento e tentato furto. Il primo intervento risale al pomeriggio di ieri, quando numerose segnalazioni pervenute al 112 Numero Unico di Emergenza hanno indicato la presenza, in piazza Italia, di una donna in evidente stato di agitazione che stava danneggiando alcune auto parcheggiate.

Le pattuglie della Polizia di Stato, giunte rapidamente sul posto, hanno individuato la 45enne che, alla vista degli agenti, ha iniziato a inveire nei loro confronti nel tentativo di sottrarsi al controllo. La donna è stata comunque accompagnata in Questura, dove ha mantenuto un comportamento ostile e aggressivo. Dalle verifiche effettuate è emerso che aveva danneggiato due autovetture, divelgendo tergicristalli e uno specchietto retrovisore.

Al termine delle formalità di rito, la 45enne è stata arrestata per danneggiamento aggravato e trattenuta presso le camere di sicurezza della Questura.

Nella stessa giornata, intorno alle ore 20.40, un secondo episodio si è verificato in zona piazza Santa Caterina, dove un 28enne ha infranto la vetrina di un magazzino con l’intento di rubare una bicicletta elettrica custodita all’interno e ben visibile dalla strada. Il rumore provocato dall’azione ha attirato l’attenzione di alcune persone presenti nella zona, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. La volante intervenuta ha rintracciato l’uomo poco dopo. Il 28enne è stato condotto in Questura e tratto in arresto per tentato furto. Entrambi gli episodi si inseriscono nel quadro dei controlli e degli interventi messi in atto dalla Polizia di Stato per garantire la sicurezza urbana e il pronto contrasto ai reati contro il patrimonio.