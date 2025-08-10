Domenica 10 Agosto 2025

Cronaca

Pescara, da domani lunedì 11 agosto al via il pre-esercizio dei filobus Tua

10/08/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Nei prossimi giorni i filobus saranno visibili in movimento sul tracciato, pur senza effettuare servizio passeggeri.

Domani, Lunedì 11 agosto 2025, prenderà il via il pre-esercizio del nuovo sistema filoviario gestito da Tua, la società unica di trasporti della Regione Abruzzo.

Questa fase, della durata di 20 giorni, è un passaggio tecnico obbligatorio previsto dalle normative di sicurezza: serve a verificare sul campo il corretto funzionamento dei mezzi e dell’infrastruttura, prima di accogliere i passeggeri. Durante il pre-esercizio, i filobus percorreranno l’intero tracciato tra Pescara e Montesilvano senza passeggeri a bordo. Si tratta di prove programmate per testare tutti i sistemi – dalla trazione elettrica alle fermate – in condizioni reali di circolazione.

Negli ultimi mesi, Tua, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Pescara e Montesilvano, ha completato le attività previste dal percorso di collaudo e verifica indicato dagli enti di controllo, relative ad aspetti strutturali, operativi e gestionali.

Fase successiva: avvio del servizio passeggeri

Al termine del pre-esercizio, i dati e le osservazioni raccolte serviranno a completare gli ultimi adempimenti previsti dalla normativa, in accordo con l’Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (Ansfisa). L’obiettivo è mettere in esercizio il nuovo sistema filoviario in condizioni di massima sicurezza e piena efficienza, offrendo alla cittadinanza un servizio all’altezza delle aspettative. Un sistema che ha già dimostrato il suo potenziale durante la fase sperimentale con i bus elettrici, quando ha registrato una media di oltre 5.500 passeggeri al giorno.

TAG TEMATICI

Pescara Tua Spa

