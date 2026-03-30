Pescara, controlli serrati nella movida: locali nel mirino dopo la tragedia di Capodanno

Task force interforze nei weekend: 15 attività ispezionate, 30 violazioni e due sospensioni. Il Questore Solimene: “Sicurezza priorità assoluta”

Stretta sui controlli nei locali della movida pescarese dopo la tragedia avvenuta a Crans-Montana nella notte di Capodanno 2026. Il tema della sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo è stato al centro delle riunioni del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e ha portato a un’intensificazione delle verifiche su tutto il territorio cittadino.

I servizi, disposti dal Questore Carlo Solimene, hanno visto un imponente dispiego di uomini e mezzi, con il coinvolgimento congiunto di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, N.A.S., Polizia Locale e Ispettorato del Lavoro. Un lavoro sinergico che lo stesso Questore ha voluto sottolineare, ringraziando tutte le componenti per la professionalità dimostrata. I controlli, concentrati soprattutto nei fine settimana, quando aumenta la presenza di giovani in città, si sono focalizzati in particolare sul rispetto dei limiti di capienza e sulle condizioni di sicurezza nei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Il bilancio dall’inizio dell’anno parla chiaro: 15 attività ispezionate e 30 violazioni amministrative riscontrate, anche in ristoranti del centro. In diversi casi sono emerse gravi carenze sul fronte della salute e della sicurezza, mentre in altri contesti è stato accertato l’impiego di lavoratori irregolari. Complessivamente, sono state identificate oltre 230 persone. Non sono mancate situazioni più critiche: in due esercizi pubblici, teatro di turbative all’ordine e alla sicurezza, il Questore ha disposto la sospensione dell’attività ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S.

L’azione di controllo, spiegano dalla Questura, proseguirà senza sosta con l’obiettivo di contrastare le irregolarità e rafforzare la sicurezza nelle aree della movida. Fondamentale sarà anche il coinvolgimento diretto dei gestori dei locali, chiamati a collaborare attivamente con le forze dell’ordine per garantire standard adeguati e prevenire situazioni di rischio.