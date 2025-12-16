Pescara, controlli della Polizia: in auto una pistola scacciacani senza tappo rosso

Marted 16 Dicembre 2025

16/12/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Nell’ambito del rafforzamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Pescara Carlo Solimene, la Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 29 anni per porto di oggetti atti a offendere, dopo aver rinvenuto una pistola scacciacani priva del tappo rosso all’interno di un’auto. Il controllo è avvenuto poco dopo la mezzanotte nell’area di sosta di un distributore di carburanti lungo la Tiburtina, dove gli agenti hanno notato una vettura ritenuta sospetta.

A bordo si trovavano due persone; il 29enne era alla guida di un’auto risultata intestata a un’altra persona. A seguito della perquisizione personale e veicolare, i poliziotti hanno scoperto, occultata sotto il sedile del conducente, una pistola scacciacani senza il tappo rosso, elemento che può rendere l’arma facilmente confondibile con una vera. L’uomo è stato quindi denunciato e l’arma sottoposta a sequestro. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la persona denunciata è da ritenersi presunta innocente fino a sentenza definitiva.

