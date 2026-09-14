Pescara, continuano i controlli serrati della Polizia Locale sulle attività commerciali nel centro cittadino

Sette le ispezioni della Polizia locale nelle ultime due settimane, 41 dall'inizio dell'anno

È concentrata anche sul controllo dei negozi e degli esercizi pubblici l'attività che la Polizia locale sta portando avanti nel centro della città, e specificatamente nell'area ricompresa tra piazza Santa Caterina, Piazza Sacro Cuore e la Stazione Centrale.

Nelle ultime due settimane, quando la presenza delle pattuglie in zona è stata intensificata su iniziativa del comandante Danilo Palestini, sono stati passati al setaccio sette negozi: le ispezioni hanno portato ad accertare quattro violazioni rispetto alle quali sono scattate, di conseguenza, quattro sanzioni. Bilance non revisionate, mancanza di etichettatura, mancanza dei prezzi di vendita, mancanza della Scia di vendita: queste le irregolarità.

A queste si aggiungono altre otto sanzioni per il mancato rispetto del Codice della strada, essendo stata esposta la merce sul marciapiede senza alcuna autorizzazione. Questi risultati si inseriscono in un bilancio ben più ampio dei controlli commerciali in questa zona, condotti con regolarità dalla Polizia Locale durante tutto il 2026: sono state ispezionate complessivamente 41 attività, principalmente gestite da stranieri, tra cui market, macellerie, acconciatori, pubblici esercizi e gastronomie: il bilancio è di 50 violazioni accertate, con altrettante sanzioni amministrative, ed ingenti quantitativi di merce sequestrata.

L'attività di controllo pianificata dal comandante della Polizia Locale sul quadrilatero centrale ha un approccio multisettoriale: mira cioè a tutelare i cittadini a 360 gradi, portando avanti servizi regolari in materia di anti-degrado, polizia commerciale e ambientale, controlli di polizia stradale e contrasto allo spaccio di stupefacenti. Sabato pomeriggio i controlli antidegrado della Polizia locale hanno toccato anche la zona limitrofa alla stazione di Porta Nuova dove è stato notato dagli agenti in servizio un gruppo di persone. In piazza Berlinguer c'erano sette uomini che le pattuglie hanno identificato con l'obiettivo di interrompere il bivacco, che genera degrado e preoccupa i cittadini, per poi liberare l'area attigua alla stazione ferroviaria. I sette sono tutti extracomunitari, di età compresa tra 27 e 30 anni. Nel loro confronti è scattata la sanzione prevista dalla normativa (articolo 9 del decreto legislativo 14/2017) e per quattro di loro si è provveduto a comminare anche il provvedimento di allontanamento.