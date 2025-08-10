Pescara, continua la lotta del Comune contro bivacchi e degrado, tre interventi della Polizia Locale un solo giorno

Azioni mirate in via Dei Bastioni, Palazzo Quadrifoglio e via Carducci. Masci: “Fermezza contro l’illegalità, ma anche assistenza a chi è in difficoltà”

PESCARA – Prosegue senza sosta l’attività di contrasto a bivacchi e situazioni di degrado urbano sul territorio di Pescara. Nella giornata di ieri la Polizia locale, con il supporto di Ambiente Spa e il coinvolgimento delle realtà del terzo settore impegnate nell’assistenza ai senza dimora, ha effettuato tre distinti interventi in altrettanti punti sensibili della città.

Il primo ha riguardato via Dei Bastioni, nei pressi di piazza Unione, dove gli agenti hanno allontanato un uomo di origine nordafricana che bivaccava in strada. Il secondo è avvenuto in prossimità del Palazzo Quadrifoglio: uno dei soggetti già allontanati nei giorni scorsi si era nuovamente accampato, e anche stavolta è stato invitato a lasciare l’area. Il terzo intervento, infine, ha interessato i portici di via Carducci, dove due persone di origine romena – già note alle forze dell’ordine – avevano trovato riparo. Anche quest’ultima zona è stata bonificata.

“La nostra azione – spiega il sindaco Carlo Masci – è finalizzata ad arginare fenomeni che aumentano la percezione di insicurezza dei cittadini. Laddove ce ne siano le condizioni, il nostro obiettivo resta però quello di fornire assistenza a chi vive in strada, come facciamo durante tutto l’anno attraverso una rete solida e funzionante, promossa dal Comune con il settore delle Politiche sociali e una serie di realtà sempre attive”.

Il primo cittadino ha ricordato che, grazie ai servizi a bassa soglia – tra cui unità di strada, docce e colazioni, piano freddo e mensa Caritas – l’amministrazione destina ogni anno oltre 100mila euro a interventi di primo livello. A questo si aggiunge la presa in carico per percorsi di reinserimento, con progetti di housing first volti a offrire una prospettiva abitativa e lavorativa, e la disponibilità del dormitorio comunale.

“Resta però fondamentale – conclude Masci – mantenere alta l’attenzione nei confronti di chi non rispetta la legge. È un tema che porto costantemente al Comitato per l’ordine pubblico, che recepisce sempre le nostre istanze”.