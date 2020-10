Pescara, centinaia di persone in piazza Muzii per protestare contro il nuovo decreto del Governo

Il grido di dolore e di rabbia di baristi ristoratori e dei rappresentanti delle altre categorie interessate dalle chiusure previste dal nuovo decreto.

Centinaia di persone questa sera in piazza Muzii a Pescara per protestare contro le chiusure imposte dall'ultimo Dpcm Conte. Una manifestazione pacifica, ma con toni di grande disperazione, sconforto ma anche tanta rabbia contro il Governo e le istituzioni, che ha visto protagonisti coloro che sono le vittime delle nuove imposizioni predisposte per scongiurare il diffondersi del Covid-19.

In tanti, baristi, ristoratori, ma anche titolari di palestre ed operatori di centri scommesse, hanno organizzato la manifestazione in poche ore, anticipando quella ufficiale in programma mercoledi prossimo, in piazza della Rinascita, organizzata dalle associazioni di categoria. L'iniziativa si è svolta simbolicamente nel cuore di Pescara, nella piazza che rappresenta il distretto food and beverage più importante d'Abruzzo, dove oggi alle 18 tutte le saracinesche sono state forzatamente abbassate. Imponente la presenza delle forze dell'ordine, con Polizia, Carabinieri e Polizia municipale.