Pescara, brucia la collina fra San Silvestro e Colle Renazzo, in azione Vigili del Fuoco e Protezione civile

Risale a qualche mese fa, e precisamente al 13 marzo 2020, l’autorizzazione formale da parte del Ministero della Salute all’ingresso dell’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” (IZSAM) nella rete COVID19 della Regione Abruzzo, in conformità ai protocolli operativi del Laboratorio di Microbiologia Clinica di Pescara. Da quel momento l’IZSAM è diventato uno dei punti di riferimento per l’intero territorio regionale nell’analisi dei tamponi rino-faringei per la ricerca del coronavirus (SARS-CoV-2).