Pescara, aggredisce la moglie e la colpisce con una bottiglia: arrestato 62enne dalla Polizia

26/12/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Violenza domestica la vigilia di Natale: la donna ferita al volto riesce a fuggire e a chiedere aiuto. L’uomo è finito in carcere

Violenza domestica nel pomeriggio della vigilia di Natale a Pescara, dove un uomo di 62 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito la moglie all’interno della loro abitazione, nella zona centrale della città, colpendola al volto con una bottiglia di vetro al culmine di una lite.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, non si sarebbe trattato di un episodio isolato: tra i coniugi erano già avvenuti in passato diverbi accesi, culminati il 24 dicembre in una nuova e violenta discussione, scaturita – stando agli accertamenti – da motivi banali.

Dalle parole l’uomo è passato ai fatti, scagliandosi verbalmente contro la donna e colpendola poi con violenza al viso. La vittima, ferita e terrorizzata, è riuscita a fuggire in strada, dove sono intervenuti i sanitari del 118, che l’hanno soccorsa e trasportata in ospedale per le cure necessarie: la donna ha riportato un’importante lesione. Sul posto sono intervenute immediatamente le pattuglie della Squadra Volante, che hanno rintracciato l’aggressore e avviato i primi accertamenti.

La Polizia Scientifica ha effettuato il sopralluogo all’interno dell’abitazione, consentendo di ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti. Al termine delle attività investigative, il 62enne è stato condotto in Questura e arrestato. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa della convalida dell’arresto.

