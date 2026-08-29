Presidio quotidiano della Polizia Locale tra corso Vittorio Emanuele e piazza della Repubblica. In funzione 14 nuove telecamere di ultima generazione in piazza Santa Caterina.

Presidio costante, pattugliamenti a piedi tutti i giorni dalla mattina alla sera e 14 nuove telecamere di videosorveglianza attive 24 ore su 24. Prende il via nel centro cittadino il nuovo servizio della Polizia Locale di Pescara, affidato a un gruppo multisettoriale composto anche da agenti assunti di recente.

Questa mattina il sindaco Carlo Masci, insieme al comandante della Polizia Locale Danilo Palestini, ha seguito sul posto l’avvio delle attività nel quadrilatero compreso tra corso Vittorio Emanuele, via De Amicis, via Regina Margherita, corso Umberto e piazza della Repubblica. Gli agenti opereranno a piedi per offrire un punto di riferimento visibile e immediato a residenti, commercianti e turisti su varie tematiche: dal contrasto all'abusivismo commerciale e al degrado urbano, fino al controllo della viabilità.

Nel corso della mattinata, il primo cittadino ha incontrato in piazza Santa Caterina diversi residenti e titolari di attività della zona per un confronto diretto sulle criticità dell'area.

«È stato un confronto costruttivo con i cittadini, ai quali abbiamo illustrato le misure concrete messe in campo – ha dichiarato il sindaco Masci –. Da alcuni giorni in piazza Santa Caterina sono operative 14 nuove telecamere di ultima generazione, un occhio vigile costantemente acceso a supporto della Polizia Locale e di tutte le Forze dell'Ordine. Sappiamo bene che la delinquenza non si debella con un singolo intervento e non facciamo promesse irrealistiche, ma stiamo mettendo in campo ogni azione possibile insieme a Prefettura e Forze dell'Ordine, a cui spettano le competenze sull'ordine pubblico».

Il nuovo assetto estende la rete di controllo già avviata nei mesi scorsi con i presidi mobili in piazza della Repubblica e nei pressi del parcheggio del Bingo. «I pescaresi devono sapere che l’Amministrazione e la Polizia Locale sono al loro fianco – ha concluso il primo cittadino –. Non arretreremo di un passo di fronte a comportamenti incivili che causano disagio sociale e degrado».