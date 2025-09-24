Pescara, affidata a Gran Guizza Spa la concessione delle acque minerali Sant'Angelo Fonte Primavera

L’intesa di 30 anni garantirà lo sviluppo dello stabilimento Gran Guizza di Popoli Terme e nuove opportunità per il territorio.

È stato firmato eri nella sede della Regione Abruzzo a Pescara l’accordo per l’affidamento trentennale della concessione delle acque minerali Sant'Angelo “Fonte Primavera”, situate nel Comune di Popoli Terme. L’intesa è stata sottoscritta dal Gruppo San Benedetto e dalla Regione Abruzzo, alla presenza delle istituzioni e dei rappresentanti dell’azienda.

Per il Gruppo San Benedetto era presente Frédéric Barut, Direttore Generale, mentre per la Regione e gli enti locali hanno partecipato Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, Dario Ciamponi, Dirigente del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio Regione Abruzzo, Dino Santoro, Sindaco del Comune di Popoli Terme, e Giovanni Cantone, Responsabile Ufficio Risorse Estrattive Regione Abruzzo.

L’affidamento della concessione rappresenta un importante risultato che testimonia la collaborazione tra istituzioni e impresa. L’intesa consentirà di dare continuità e ulteriore impulso allo sviluppo del sito produttivo dello stabilimento Gran Guizza del Gruppo San Benedetto, generando ricadute positive per il territorio sia in termini occupazionali che economici.

“Un giorno importante per lo sviluppo di Gran Guizza nel territorio abruzzese che consente al Gruppo San Benedetto di programmare futuri investimenti a Popoli. Ringrazio la Regione Abruzzo per tutto il supporto nella definizione del complesso procedimento che ha portato alla firma” - ha dichiarato Frédéric Barut, Direttore Generale Gruppo Acqua Minerale San Benedetto S.p.A..

“ La firma odierna del contratto di concessione per l’affidamento delle acque minerali di Sant’Angelo nella città di Popoli Terme per 30 anni alla Gran Guizza Spa significa investimenti salvaguardati, posti di lavoro tutelati e garantiti e l’avvio di un piano di sviluppo che ricadrà e riguarderà direttamente Popoli e le aree interne della Val Pescara. Significa aver assicurato stabilità ai nostri territori, alle maestranze, all’economia stessa di una vasta area restituendo ossigeno, fiducia a forza al mondo della produzione locale, alle micro e piccole imprese che rappresentano la storia e il futuro della nostra regione”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri dopo la stipula della concessione. “Tanti e importanti sono i punti di forza del contratto di concessione – ha sottolineato il Presidente Sospiri -: innanzitutto la durata temporale, 30 anni consentono al concessionario di ammortizzare la spesa, quindi stabilità per l’azienda, ma anche certezza per la Regione e per la salvaguardia dei livelli occupazionali. Per tre decenni l’Abruzzo avrà un interlocutore imprenditoriale valido che gestirà acque termali e di sorgente a Popoli. Altro elemento fondamentale dell’affidamento è l’individuazione di un tetto massimo di estrazione, 50 litri al secondo ovvero 1milione 576mila 800 metri cubi l’anno, che consente alla Regione comunque di avere il costante controllo dell’attività che deve tradursi in un vantaggio per il nostro territorio. E poi l’aver puntualizzato già nel contratto che l’acqua minerale captata dovrà essere imbottigliata esclusivamente presso lo stabilimento individuato in fase di gara dalla stessa Gran Guizza, ovvero la struttura adiacente al pozzo di estrazione delle acque minerali Sant’Angelo, dunque un’attività che resterà in Abruzzo, che porterà ricadute dirette sotto tutti i punti di vista. Ritengo che quello odierno sia un risultato straordinario per la Regione, che testimonia l’impegno del Governo Marsilio e che produce atti concreti, solidi e duraturi”.

Gruppo Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. Nata nel 1956, Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. è presente in cento Paesi nei cinque continenti ed è il primo player in Italia del beverage analcolico (GlobalData Fonte 2025, dati 2024). Oggi il Gruppo conta sette stabilimenti in Italia – Scorzè (VE), Pocenia (UD), Popoli Terme (PE), Donato (BI), Nepi (VT), Viggianello (PZ), Atella (PZ) – e quattro siti produttivi internazionali: due in Spagna, uno in Polonia e uno in Ungheria. Azienda “Total Beverage Company”, San Benedetto è attiva in tutti i segmenti del beverage analcolico: dalle acque minerali (San Benedetto, San Benedetto Millennium Water, Acqua di Nepi, Guizza, Pura di Roccia, Fonte Corte Paradiso e Cutolo Rionero Fonte Atella) a quelle addizionate (Aquavitamin, San Benedetto SKINCARE, Aquaprotein), dalle bibite gassate (San Benedetto e Schweppes) al thè (San Benedetto) e ai prodotti per bambini (San Benedetto Baby), dagli sport drink (Energade), alle acque toniche (Schweppes) alle bibite piatte a base di succo (San Benedetto Succoso) e gli aperitivi (San Benedetto) fino agli energy drink (San Benedetto Super Boost e San Benedetto Fruit & Power) e le bevande vegetali (San Benedetto Avena).