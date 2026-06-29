Pescara, 41enne si scaglia contro i Carabinieri e viene arrestato

Notte di tensione nel cuore di Pescara. Un uomo di 41 anni, di nazionalità marocchina e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato la scorsa notte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile con l'accusa di resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

L'allarme è scattato intorno alle 1:30, quando al Numero Unico di Emergenza (NUE 112) è arrivata la segnalazione di un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica, dovuta all'abuso di alcol, che stava creando disordini in Via Conte di Ruo.

All'arrivo della pattuglia dei Carabinieri, la situazione è rapidamente degenerata. Invece di calmarsi, il 41enne si è scagliato violentemente contro i militari, opponendo una forte resistenza fisica e rivolgendo loro gravi offese e minacce di morte.

I Carabinieri, non senza difficoltà, sono riusciti a contenere la furia dell'uomo e a immobilizzarlo. Condotto inizialmente presso gli uffici del Comando di Via Lago di Borgiano per le formalità di rito, l'arrestato è stato successivamente trasferito presso la Casa Circondariale di Pescara, così come disposto dall'Autorità Giudiziaria competente. Nella mattinata odierna è prevista l'udienza di convalida della misura precautelare.