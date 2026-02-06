Penne, tentano di rubare un'auto, i carabinieri denunciano due uomini

Decisiva la segnalazione della vittima e l’intervento immediato dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Penne hanno denunciato in stato di libertà due uomini di 47 e 37 anni, entrambi pregiudicati, ritenuti responsabili di tentato furto su autovettura.

L’episodio è avvenuto in località Campetto, nei pressi della piscina comunale, dove una giovane, impegnata a fare jogging, ha sorpreso i due mentre cercavano di forzare la portiera della sua auto. I malviventi si sono dati alla fuga, ma la ragazza è riuscita a segnare la targa e ad avvisare il 112. Il veicolo è stato intercettato poco dopo sulla SS 81 dai militari della Stazione di Rosciano. Per uno dei due, già sottoposto a libertà vigilata, è scattata anche una segnalazione all’Ufficio di Sorveglianza per la violazione delle prescrizioni.