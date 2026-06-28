Paura nei campi al confine con Carpineto, si ribalta col trattore: grave un 80enne

L'anziano, residente a San Salvo, stava sfalciando l'erba in un terreno scosceso quando il mezzo si è capovolto intrappolandolo. È stato trasferito in codice rosso a Chieti.

Un drammatico incidente agricolo ha rischiato di trasformarsi in tragedia nella mattinata di ieri, poco prima delle 11, in un'area rurale situata tra i territori di Casalanguida e Carpineto Sinello. Un pensionato di 80 anni, D.M.B., originario di San Salvo, si trova ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Chieti a causa dei traumi riportati nel ribaltamento del mezzo meccanico che stava conducendo.

L'anziano si era recato in un appezzamento di sua proprietà, una zona particolarmente impervia e caratterizzata da forti pendenze non distante dalla Strada Provinciale 138, con l'obiettivo di ripulire il fondo da erba alta e vegetazione incolta. Salito a bordo del suo mezzo gommato, ha avviato le operazioni di sfalcio ma, dopo pochi minuti, il veicolo ha perso aderenza e si è completamente capovolto, finendo per travolgerlo e bloccarlo sotto la scocca e gli ingranaggi.

A evitare conseguenze ancora più gravi è stata la prontezza di riflessi dell'ottantenne che, nonostante le ferite e lo shock, è riuscito a urlare per chiedere aiuto. I suoi richiami sono stati fortunatamente intercettate da alcune persone che si trovavano nei paraggi, le quali hanno immediatamente fatto scattare la macchina dei soccorsi.

I sanitari del 118, constatata la dinamica del sinistro e le difficoltà logistiche legate alla zona scoscesa, hanno richiesto l'intervento immediato dell'elisoccorso. L'anziano è stato così stabilizzato sul posto e trasportato d'urgenza in volo verso il nosocomio teatino, dove è stato ricoverato per un severo trauma toracico chiuso. La notizia dell'incidente ha destato profonda apprensione e preoccupazione sia nella comunità di Casalanguida che a San Salvo, dove il pensionato vive.