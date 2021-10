Ortona, Il Pm Ponziani dispone il sequestro della palazzina Ater a rischio crollo

A seguito dell’articolata attività di indagine condotta da militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (NIPAAF), delle Stazioni Carabinieri Forestale di Atessa e Villa S. Maria, avviata nello scorso mese di maggio in località “Bosco Pescara” del comune di Torrebruna, che aveva portato alla denuncia del responsabile del cantiere e del proprietario dei terreni per aver eseguito un taglio a raso di quattro ettari di bosco di alto fusto di latifoglie e conifere, in assenza delle necessarie autorizzazioni, sono state notificate ai responsabili diverse sanzioni amministrative per violazioni alla legge regionale Abruzzo n. 3/2014 per un importo complessivo di € 468.498,47.