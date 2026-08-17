Ortona, cade dalla scogliera a Punta Acquabella: recuperato via mare e salvato dalla Guardia Costiera

Complesso intervento di soccorso a sud del promontorio: l'infortunato è stato immobilizzato dai sanitari e condotto in gommone al porto per il trasporto in ospedale.

Un'imprudenza o un passo falso sulla scogliera frangiflutti a sud di Punta Acquabella si è trasformata in un delicato intervento di emergenza nella mattinata di oggi. Un bagnante è rimasto infortunato dopo essere precipitato tra i massi in un tratto di costa particolarmente impervio, del tutto inaccessibile ai tradizionali mezzi di soccorso via terra.

La richiesta di supporto è arrivata alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Ortona direttamente dal Servizio Sanitario 118. Preso atto dell'impossibilità di barellare il ferito lungo il promontorio, la Capitaneria ha immediatamente disposto l'uscita del battello pneumatico G.C. B102, supportato dalla motovedetta CP885, inviando contemporaneamente una pattuglia via terra per coordinare le operazioni dalla terraferma.

L'operazione di salvataggio si è rivelata estremamente complessa. La conformazione frastagliata della costa e la presenza di numerosi scogli affioranti hanno costretto l'equipaggio del battello a manovre di precisione per avvicinarsi in sicurezza. Raggiunto il punto dell'impatto, i sanitari del 118 hanno provveduto a stabilizzare e immobilizzare il bagnante sul posto.

Una volta messo in sicurezza, l'infortunato è stato imbarcato a bordo del mezzo della Guardia Costiera insieme all'équipe medica e trasferito d'urgenza verso il porto di Ortona. Ad attenderli sulla banchina era presente un'ambulanza del 118, che ha preso in carico il paziente per il successivo ricovero e gli accertamenti del caso presso l'ospedale di Lanciano.