Lunedì 17 Agosto 2026

Cronaca

Ortona, cade dalla scogliera a Punta Acquabella: recuperato via mare e salvato dalla Guardia Costiera

17/08/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Ortona, cade dalla scogliera a Punta Acquabella: recuperato via mare e salvato dalla Guardia Costiera

Complesso intervento di soccorso a sud del promontorio: l'infortunato è stato immobilizzato dai sanitari e condotto in gommone al porto per il trasporto in ospedale.

Un'imprudenza o un passo falso sulla scogliera frangiflutti a sud di Punta Acquabella si è trasformata in un delicato intervento di emergenza nella mattinata di oggi. Un bagnante è rimasto infortunato dopo essere precipitato tra i massi in un tratto di costa particolarmente impervio, del tutto inaccessibile ai tradizionali mezzi di soccorso via terra.

La richiesta di supporto è arrivata alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Ortona direttamente dal Servizio Sanitario 118. Preso atto dell'impossibilità di barellare il ferito lungo il promontorio, la Capitaneria ha immediatamente disposto l'uscita del battello pneumatico G.C. B102, supportato dalla motovedetta CP885, inviando contemporaneamente una pattuglia via terra per coordinare le operazioni dalla terraferma.

L'operazione di salvataggio si è rivelata estremamente complessa. La conformazione frastagliata della costa e la presenza di numerosi scogli affioranti hanno costretto l'equipaggio del battello a manovre di precisione per avvicinarsi in sicurezza. Raggiunto il punto dell'impatto, i sanitari del 118 hanno provveduto a stabilizzare e immobilizzare il bagnante sul posto.

Una volta messo in sicurezza, l'infortunato è stato imbarcato a bordo del mezzo della Guardia Costiera insieme all'équipe medica e trasferito d'urgenza verso il porto di Ortona. Ad attenderli sulla banchina era presente un'ambulanza del 118, che ha preso in carico il paziente per il successivo ricovero e gli accertamenti del caso presso l'ospedale di Lanciano.

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Ortona Guardia Costiera 118

Potrebbero interessarti

Incendio a Ortona (Ch), dopo i fuochi d'artificio di ferragosto, divampano le fiamme alle spalle del Castello Aragonese.

Un incendio ha avvolto il costone del Castello al termine dello spettacolo pirotecnico di San Rocco. Vigili del Fuoco e Protezione Civile al lavoro fino a poco prima delle 2.00

Teramo, Bottiglia contro l’auto del parroco: danneggiata nella notte la vettura della parrocchia San Berardo

Il gesto compiuto nel cortile della chiesa di Teramo: infranto il lunotto posteriore. Acquisite le immagini delle telecamere, i Carabinieri cercano l’autore

Ferragosto blindato sulla Costa dei Trabocchi : maxi-controlli dei Carabinieri, arresti, denunce e attività sospese

Oltre 60 chilometri di litorale sorvegliati per tutto il weekend: 26 denunce, un latitante arrestato, controlli su strada, spiagge e movida. Sanzionati quattro automobilisti per guida in stato di ebbrezza e scoperti lavoro nero e gravi irregolarità igienico-sanitarie

Controlli di Ferragosto ad Alba Adriatica: rissa in discoteca, aggressioni sul lungomare e 22 sanzioni antibivacco

Il bilancio dei servizi straordinari dei Carabinieri tra la costa e i locali notturni: tre persone in ospedale e un maxi verbale per consumo abusivo di alcol all'esterno di una discoteca.

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb