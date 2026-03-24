Ortona, Ascom Abruzzo incontra il Comune: sei progetti per rilanciare città, commercio e turismo

Dall’abbattimento delle barriere architettoniche al rilancio della costa nord: sul tavolo interventi concreti per sviluppo e inclusione

Un confronto operativo, con proposte precise e una visione chiara per il futuro del territorio. È quello che si è svolto nei giorni scorsi tra Ascom Abruzzo e l’amministrazione comunale di Ortona, al centro del quale sono stati presentati sei progetti strategici destinati a incidere sullo sviluppo urbano, commerciale e turistico della città.

All’incontro hanno preso parte il presidente regionale Angelo Allegrino, il presidente di Ascom Abruzzo Ortona Massimo Spada, il direttore Danilo Giurastante e il delegato regionale Ascom Abruzzo Disabilità Emiliano Ciamarone, che hanno illustrato le proposte al vice sindaco Simone Ciccotelli. Un pacchetto di interventi ampio, che parte da una priorità non più rinviabile: l’adozione definitiva del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), ritenuto fondamentale per garantire uno sviluppo urbano inclusivo, moderno e accessibile a tutti.

Tra i punti centrali anche la riqualificazione del mercato coperto, con l’obiettivo di restituire vita a spazi oggi inutilizzati attraverso eventi fieristici dedicati alle eccellenze locali: dal settore commerciale a quello ittico, agricolo e artigianale. Sguardo rivolto anche al fronte mare, con il progetto di rinnovamento della zona costiera nord. Un intervento complessivo che prevede la collaborazione con la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi 'Gabriele d'Annunzio' e che punta a una riqualificazione graduale ma strutturata: parcheggi, infrastrutture e servizi, per un’area considerata strategica e da tempo bisognosa di interventi. Non meno rilevante il tema della mobilità. Ascom Abruzzo propone infatti il potenziamento del trasporto locale attraverso un bando pubblico-privato, con particolare attenzione ai collegamenti tra Lido Riccio, il centro di Ortona, Lido Saraceni e la stazione ferroviaria, oggi ritenuti insufficienti.

Tra le idee più originali, anche l’installazione, all’interno del Parco Ciavocco, di una riproduzione in scala della Amerigo Vespucci, realizzata dagli studenti dell’Istituto Nautico di Ortona. Un progetto con finalità didattiche, turistiche e ludiche, pensato per essere completamente accessibile e fruibile da tutti. Infine, spazio alla formazione con la proposta di attivare corsi professionali nei settori del commercio, della ristorazione, dei bar e dell’artigianato. Percorsi finalizzati all’inserimento lavorativo e rivolti anche a persone con ridotta capacità lavorativa, con l’obiettivo di favorire autonomia e inclusione sociale.

Un piano articolato che unisce accessibilità, sviluppo economico e qualità della vita, con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività di Ortona e sostenere concretamente il tessuto commerciale e turistico.

M.L.