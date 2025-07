Operazione "Cani Sciolti" dei Carabinieri, sgominata holding criminale tra Pescara e Chieti. 7 arresti e 5 indagati a piede libero

Traffico di cocaina, truffe online e documenti falsi: il “supermarket dello spaccio” era in casa. Clienti anche professionisti e funzionari pubblici

È scattata all’alba di oggi, 18 giugno 2025, l’operazione “Cani Sciolti” condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Pescara, che ha portato all’esecuzione di sette misure cautelari e alla denuncia a piede libero di altri cinque indagati. Le accuse spaziano dal traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti alla truffa, passando per la fabbricazione di documenti falsi e l’intestazione fittizia di beni.

L’indagine, avviata nel novembre 2023 sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Pescara, ha fatto emergere l’esistenza di una vera e propria holding criminale radicata tra Pescara e Chieti. Cuore pulsante dell’organizzazione era un’abitazione in un quartiere residenziale del capoluogo adriatico, trasformata in un “negozio clandestino” della droga: qui veniva smerciata cocaina a tutte le ore, in particolare a una clientela selezionata composta da professionisti, funzionari pubblici e imprenditori.

L’attività di spaccio era strutturata su più livelli, con ruoli interscambiabili tra i membri del gruppo – molti dei quali legati da vincoli familiari – che operavano anche a Montesilvano, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina e Francavilla al Mare. La cocaina veniva ceduta direttamente in casa, senza contatti telefonici, in un sistema ormai rodato e difficilmente penetrabile dalle forze dell’ordine. Tuttavia, grazie a intercettazioni telefoniche e ambientali, pedinamenti e appostamenti, i militari sono riusciti a ricostruire l’intero schema operativo.

Emblematico un episodio avvenuto a novembre 2023: durante un controllo stradale, una donna fermata con il compagno – in possesso di 100 grammi di cocaina – avvisò in tempo reale la figlia, che mise in moto una rete familiare per far sparire altra droga custodita in casa, eludendo la successiva perquisizione.

Parallelamente all’attività di spaccio, l’organizzazione aveva messo in piedi un sofisticato sistema truffaldino attraverso falsi annunci su piattaforme immobiliari online. Riuscivano così a ottenere documenti e dati sensibili da cittadini ignari, che venivano utilizzati per creare falsi documenti di identità e acquistare auto di lusso su piattaforme di e-commerce, attivando finanziamenti mai onorati. Le auto, una volta ricevute, venivano reintestate a prestanome interni al sodalizio, rendendone impossibile il recupero da parte delle finanziarie.

Gli indagati, consapevoli dei meccanismi investigativi, utilizzavano app di messaggistica crittografata, SIM intestate a soggetti estranei e un linguaggio in codice – spesso non verbale – per coordinarsi, cercando di sfuggire a ogni controllo.

Le indagini hanno confermato la piena operatività e pericolosità del gruppo, strutturato con logiche aziendali, con figure flessibili, consulenze interne e una spiccata capacità di adattamento alle eventuali criticità operative.