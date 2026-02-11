Mercoledì 11 Febbraio 2026

Operazione nazionale antidroga ed esplosivi, Verrecchia e D'Addazio (FdI): orgoglio per la Compagnia Carabinieri di Penne, eccellenza dell’Abruzzo

11/02/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
“Un’operazione di straordinaria rilevanza per l’Abruzzo e per l’intero Paese”. Così il capogruppo e il consigliere regionale pennese Massimo Verrecchia e Leonardo D’Addazio commentano il blitz coordinato dalla DDA dell’Aquila e condotto dalla Compagnia Carabinieri di Penne,

"L’operazione condotta dalla Compagnia Carabinieri di Penne, coordinata dalla direzione distrettuale Antimafia di L'Aquila, rappresenta un risultato di straordinaria rilevanza per l’Abruzzo e per l’intero Paese. Un intervento complesso, svolto su scala nazionale, che ha visto impegnati oltre 250 militari e che ha portato all’esecuzione di misure cautelari e al sequestro di ingenti quantità di materiale esplosivo e stupefacenti."

"Esprimiamo profonda gratitudine ai Carabinieri di Penne, che hanno guidato con competenza, determinazione e altissimo livello professionale un’operazione capace di attivare in modo coordinato reparti territoriali e specializzati di tutta Italia. Un lavoro che conferma il ruolo strategico della Compagnia pennese e la qualità delle donne e degli uomini dell’Arma presenti sul nostro territorio. I risultati ottenuti – dagli arresti per traffico di stupefacenti ai sequestri di veri e propri arsenali esplosivi rinvenuti in diverse regioni – dimostrano la capacità delle nostre forze dell’ordine di prevenire e neutralizzare minacce gravissime con tempestività e competenza. L’Abruzzo può essere orgoglioso di un reparto che oggi viene riconosciuto come punto di riferimento nazionale". Cosi, in una nota congiunta, il capogruppo e il consigliere regionale pennese, di Fratelli d'Italia, Massimo Verrecchia e Leonardo D'Addazio.

