Operazione nazionale antidroga ed esplosivi, Verrecchia e D'Addazio (FdI): orgoglio per la Compagnia Carabinieri di Penne, eccellenza dell’Abruzzo

"L’operazione condotta dalla Compagnia Carabinieri di Penne, coordinata dalla direzione distrettuale Antimafia di L'Aquila, rappresenta un risultato di straordinaria rilevanza per l’Abruzzo e per l’intero Paese. Un intervento complesso, svolto su scala nazionale, che ha visto impegnati oltre 250 militari e che ha portato all’esecuzione di misure cautelari e al sequestro di ingenti quantità di materiale esplosivo e stupefacenti."

"Esprimiamo profonda gratitudine ai Carabinieri di Penne, che hanno guidato con competenza, determinazione e altissimo livello professionale un’operazione capace di attivare in modo coordinato reparti territoriali e specializzati di tutta Italia. Un lavoro che conferma il ruolo strategico della Compagnia pennese e la qualità delle donne e degli uomini dell’Arma presenti sul nostro territorio. I risultati ottenuti – dagli arresti per traffico di stupefacenti ai sequestri di veri e propri arsenali esplosivi rinvenuti in diverse regioni – dimostrano la capacità delle nostre forze dell’ordine di prevenire e neutralizzare minacce gravissime con tempestività e competenza. L’Abruzzo può essere orgoglioso di un reparto che oggi viene riconosciuto come punto di riferimento nazionale". Cosi, in una nota congiunta, il capogruppo e il consigliere regionale pennese, di Fratelli d'Italia, Massimo Verrecchia e Leonardo D'Addazio.