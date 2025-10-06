Lunedì 06 Ottobre 2025

Cronaca

Lanciano, Operazione “Dominica”: cinque misure cautelari per traffico di droga tra Brasile e Frentano

06/10/2025 - Redazione AbruzzoinVideo
Lanciano, Operazione “Dominica”: cinque misure cautelari per traffico di droga tra Brasile e Frentano

I Carabinieri di Lanciano smantellano un gruppo dedito allo smercio di cocaina. Misure in carcere, ai domiciliari e obbligo di dimora

LANCIANO – Si è conclusa con l’esecuzione di cinque misure cautelari l’operazione “Dominica”, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Lanciano e coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale frentano. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. di Lanciano al termine di un’articolata indagine che ha fatto emergere un vasto traffico di cocaina importata dal Brasile e destinata allo smercio nel territorio frentano.

Nel tardo pomeriggio di oggi, 6 ottobre 2025, i militari dell'Arma di Lanciano, con il supporto delle Compagnie Carabinieri di Chieti, Vasto e del Nucleo Investigativo provinciale, hanno dato esecuzione all’ordinanza che dispone, una misura di custodia cautelare in carcere,una misura degli arresti domiciliari in Atessa, una misura degli arresti domiciliari presso la Casa Lavoro del carcere di Vasto, una misura degli arresti domiciliari a Francavilla al Mare e un obbligo di dimora a Lanciano.

Il giudice, accogliendo le risultanze investigative raccolte dai Carabinieri, ha riconosciuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e un concreto pericolo di recidiva, descrivendo un’attività di sistematico commercio di stupefacentiarticolata in più fasi: l’acquisto di consistenti partite di cocaina dal Sud America e la successiva distribuzione locale.

L’indagine “Dominica” aveva già portato, lo scorso 5 settembre, all’esecuzione di 13 decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti soggetti residenti nelle giurisdizioni delle Compagnie di Lanciano, Roma Trastevere e Chieti, contribuendo a delineare la struttura e i canali operativi del gruppo.

L’operazione rappresenta un ulteriore colpo al traffico di droga nella provincia teatina, grazie a un lavoro di intelligence e monitoraggio durato mesi, frutto di una stretta collaborazione tra i diversi reparti dell’Arma.

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Lanciano Carabinieri droga

Potrebbero interessarti

Scoppito, uomo trovato senza vita in una zona boschiva e impervia

A lanciare l’allarme un familiare che non riusciva a contattarlo. Disposta l'autopsia.

Ruba generi alimentari e fugge a piedi: 47enne inseguita e bloccata dalla Polizia di Stato

L’episodio è avvenuto nella zona Tiburtina: la donna, dopo aver preso merce da un negozio senza pagare, è stata raggiunta dagli agenti delle Volanti e denunciata per furto con destrezza.

Pescara, la Polizia arresta due persone per spaccio e sequestra 2,5 kg. di cocaina ed eroina

Due distinti blitz della Squadra Mobile nei quartieri San Giuseppe e Villa del Fuoco portano al sequestro di oltre due chili di cocaina ed eroina e all’arresto di un 63enne e un 46enne pescaresi.

Tragedia sulla Statale 16 a Martinsicuro: muore un 46enne, feriti moglie e figlio. Fuggiti i due occupanti dell’altra auto

Violento scontro tra due Mercedes davanti alla trattoria “Al Braciere”. Il bambino di 11 anni trasferito d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb