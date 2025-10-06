Lanciano, Operazione “Dominica”: cinque misure cautelari per traffico di droga tra Brasile e Frentano

I Carabinieri di Lanciano smantellano un gruppo dedito allo smercio di cocaina. Misure in carcere, ai domiciliari e obbligo di dimora

LANCIANO – Si è conclusa con l’esecuzione di cinque misure cautelari l’operazione “Dominica”, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Lanciano e coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale frentano. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. di Lanciano al termine di un’articolata indagine che ha fatto emergere un vasto traffico di cocaina importata dal Brasile e destinata allo smercio nel territorio frentano.

Nel tardo pomeriggio di oggi, 6 ottobre 2025, i militari dell'Arma di Lanciano, con il supporto delle Compagnie Carabinieri di Chieti, Vasto e del Nucleo Investigativo provinciale, hanno dato esecuzione all’ordinanza che dispone, una misura di custodia cautelare in carcere,una misura degli arresti domiciliari in Atessa, una misura degli arresti domiciliari presso la Casa Lavoro del carcere di Vasto, una misura degli arresti domiciliari a Francavilla al Mare e un obbligo di dimora a Lanciano.

Il giudice, accogliendo le risultanze investigative raccolte dai Carabinieri, ha riconosciuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e un concreto pericolo di recidiva, descrivendo un’attività di sistematico commercio di stupefacentiarticolata in più fasi: l’acquisto di consistenti partite di cocaina dal Sud America e la successiva distribuzione locale.

L’indagine “Dominica” aveva già portato, lo scorso 5 settembre, all’esecuzione di 13 decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti soggetti residenti nelle giurisdizioni delle Compagnie di Lanciano, Roma Trastevere e Chieti, contribuendo a delineare la struttura e i canali operativi del gruppo.

L’operazione rappresenta un ulteriore colpo al traffico di droga nella provincia teatina, grazie a un lavoro di intelligence e monitoraggio durato mesi, frutto di una stretta collaborazione tra i diversi reparti dell’Arma.