Operazione “Device dei Carabinieri di Vasto”: smantellata la banda delle “marmotte”, 7 arresti per 12 assalti agli ATM tra Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata

I Carabinieri della Compagnia di Vasto mettono fine alle scorribande della batteria cerignolana: colpi da oltre 220mila euro messi a segno con la tecnica dell'esplosivo.

Un’imponente operazione scattata nelle prime ore del mattino nel Foggiano, con il cuore operativo nell'area di Cerignola, ha portato all'esecuzione di sette ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei componenti di una banda specializzata negli assalti esplosivi agli sportelli ATM.

L’operazione, convenzionalmente denominata “DEVICE”, è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Vasto con il supporto del Comando Provinciale di Foggia, dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Puglia”, degli artificieri del Comando Provinciale di Bari e delle unità cinofile antiesplosivo. Le misure sono state emesse dal GIP del Tribunale di Vasto su richiesta della locale Procura della Repubblica. Le indagini, coordinate dal Procuratore della Repubblica di Vasto, Domenico Seccia, e sviluppate dai militari della Compagnia vastese insieme alla Sezione di Polizia Giudiziaria, sono scattate nel luglio 2025 a seguito dell'assalto allo sportello BPER Banca di Gissi.

Da quel primo episodio gli investigatori sono riusciti a ricostruire la mappa delle scorribande del gruppo, a cui vengono contestati 12 assalti a bancomat messi a segno tra gennaio e settembre 2025 utilizzando la tecnica della cosiddetta “marmotta” (il dispositivo in metallo caricato con esplosivo e introdotto nella fessura di erogazione del denaro).

I raid si sono svolti a cavallo di quattro province (Chieti, Avellino, Campobasso e Potenza), colpendo i comuni di:

Abruzzo: Fossacesia, Gissi, Ortona, San Salvo, Tollo

Molise: San Giacomo degli Schiavoni, Trivento

Campania: Bisaccia, Calitri, Trevico

Basilicata: Lavello

Il profitto complessivo accumulato dalla banda con questa scia di colpi è stato stimato in circa 220.000 euro. Dall'attività investigativa è emerso un quadro indiziario che descrive una struttura ben collaudata. Il gruppo pianificava le trasferte nei minimi dettagli precedendole da accurati sopralluoghi, si spostava su auto rubate o prese a noleggio e comunicava tramite schede telefoniche intestate a terzi. Gli inquirenti hanno precisato che, allo stato degli atti, non sono emersi contatti con contesti di criminalità organizzata.

I sette arrestati devono rispondere, a vario titolo, dei reati di furto aggravato e continuato in concorso, nonché di fabbricazione, porto e detenzione illegale di armi o esplosivi. Contestualmente agli arresti sono state eseguite perquisizioni personali e locali alla ricerca di ulteriore materiale esplodente.

M.L.