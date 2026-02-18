Operazione internazionale contro il traffico illecito di rifiuti: oltre un milione di chili intercettati in Italia

Conclusa la JCO Demeter, coinvolti 120 Paesi. Sequestri record di rifiuti tessili, ODS e sostanze chimiche pericolose

Si sono svolte tra il 6 e il 26 ottobre e tra il 17 e il 30 novembre 2025 le due fasi operative della JCO Demeter, l’operazione doganale congiunta finalizzata al contrasto dei traffici transfrontalieri illegali di rifiuti, in attuazione della Convenzione di Basilea, e del commercio illecito di sostanze lesive dell’ozono e F-Gas regolamentate dal Protocollo di Montreal.

L’iniziativa, giunta all’undicesima edizione e coordinata dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane in collaborazione con l’Amministrazione doganale cinese e il RILO Asia/Pacifico, ha registrato la partecipazione record di 120 Paesi.

In Italia, sotto il coordinamento della Direzione Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Comando Generale della Guardia di Finanza, i controlli hanno portato all’accertamento di violazioni per 1.037.137 chilogrammi di rifiuti, di cui oltre 905 mila costituiti da rifiuti tessili. Un dato che evidenzia la crescita del commercio illegale di merce dichiarata come “usato” ma in realtà classificabile come rifiuto, fenomeno legato anche alla diffusione della fast fashion e alle criticità dell’economia circolare.

Le irregolarità sono state rilevate dagli uffici doganali e dai reparti territoriali della Guardia di Finanza di Livorno, Genova, Venezia, Prato e Milano. I controlli hanno interessato anche rifiuti derivanti da veicoli, componenti auto e cascami di acciaio, con un incremento significativo dei sequestri rispetto alle precedenti edizioni.

A livello globale l’operazione ha consentito il sequestro di 15.509 tonnellate di rifiuti e oltre 220 mila pezzi non pesati, 168 tonnellate di ODS e HFC, 13 tonnellate e più di 5.700 apparecchiature contenenti sostanze controllate, oltre a 8 tonnellate e più di 30 mila pezzi di altre sostanze chimiche pericolose.

Risultati che confermano l’efficacia della collaborazione tra Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza, rafforzata dal protocollo d’intesa siglato nel maggio 2025.