Dalle prime ore di stamane, è in corso un’operazione di polizia giudiziaria da parte della Squadra Mobile di L’Aquila che sta eseguendo 16 misure cautelari ( 9 in carcere, 4 agli arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora) nei confronti di cittadini italiani e stranieri indagati per traffico di sostanze stupefacenti. L'indagine sarebbe scattata dopo la morte per overdose di alcuni assuntori di droga. Notizia in aggiornamento