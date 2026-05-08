Venerdì 08 Maggio 2026

Cronaca

Non ce l’ha fatta Andrea Carotenuto: muore dopo 17 giorni il 36enne coinvolto nel drammatico schianto sulla Ss 690

08/05/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Non ce l’ha fatta Andrea Carotenuto: muore dopo 17 giorni il 36enne coinvolto nel drammatico schianto sulla Ss 690

Il giovane di Scafati era rimasto gravemente ferito nell’impatto contro un mezzo pesante a Balsorano. Nell’incidente aveva perso la vita anche Biagio Liban Di Lallo

Diciassette giorni di lotta tra la vita e la morte, poi il tragico epilogo. È morto Andrea Carotenuto, 36 anni, originario di Scafati, in provincia di Salerno, rimasto gravemente ferito nel violento incidente stradale avvenuto lo scorso 21 aprile sulla strada statale 690 Avezzano-Sora, nel territorio di Balsorano. Il suo cuore ha smesso di battere dopo oltre due settimane di ricovero, aggravando il drammatico bilancio dello schianto che ora conta due vittime.

Carotenuto viaggiava a bordo di un’auto insieme a Biagio Liban Di Lallo, il giovane morto sul colpo nel terribile impatto contro un mezzo pesante lungo l’ex superstrada del Liri. Le condizioni del 36enne erano apparse fin da subito disperate e i medici hanno tentato in ogni modo di salvargli la vita, ma le ferite riportate nello scontro si sono rivelate troppo gravi. Sull’esatta dinamica dell’incidente sono ancora in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire quanto accaduto su una delle arterie più trafficate e purtroppo spesso teatro di tragedie.

Quello del 21 aprile, infatti, era stato il secondo grave incidente in appena ventiquattro ore sulla Ss 690. Il giorno precedente un altro schianto mortale aveva sconvolto la zona: un mezzo pesante era precipitato da un viadotto all’altezza di Civitella Roveto dopo aver sfondato il guardrail. In quell’incidente aveva perso la vita il conducente dell’autoarticolato, il 67enne Giuseppe Santavicca. Due tragedie ravvicinate che riaccendono i riflettori sulla sicurezza della Avezzano-Sora, strada già più volte finita al centro delle polemiche per la pericolosità di alcuni tratti e per i numerosi incidenti che negli anni hanno segnato quell’arteria.

CONDIVIDI:

TAG TEMATICI

Provincia di L'Aquila 118

Potrebbero interessarti

Truffa agli anziani a Ortona: due giovani arrestati in flagranza dalla Polizia

Fingendosi finanzieri si erano fatti consegnare oro e contanti da un’anziana. Bloccati subito dopo il colpo dagli agenti della Squadra Mobile di Chieti.

Popoli Terme, la Guardia di Finanza di Pescara sequestra capannone abusivo con 68 mila litri di oli lubrificanti, un imprenditore ai domiciliari

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno fatto emergere un sistema organizzato di contrabbando di olio lubrificante proveniente soprattutto dal Belgio.

Incidente stradale a Torricella Sicura, auto fuori strada, 65enne finisce nella scarpata

Intervento dei vigili del fuoco sulla SP48: ferito trasportato all’ospedale Ospedale Mazzini, indagano i carabinieri di Teramo

Lanciano, Pierburg, sindacati in trincea: scioperi e stato di agitazione

Scontro con Rheinmetall dopo il vertice al Mimit: Fiom Cgil, Fim Cisl e Rsu: “Nessuna garanzia sul futuro, ora risposte concrete”

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb