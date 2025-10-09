Omicidio in pieno centro a Lettomanoppello: uccide l’ex moglie davanti al nipote e poi fugge

Tragedia nel cuore del pomeriggio, in pieno centro cittadino. Erano da poco passate le 18 quando il silenzio di un tranquillo sabato è stato squarciato da alcuni colpi di arma da fuoco: un uomo, Antonio Mancini, 70 anni, ex detenuto del posto, ha sparato all’ex moglie, Cleria Mancini, 66 anni, uccidendola sul colpo.
L’agguato si è consumato in strada, sotto gli occhi attoniti dei passanti e – dettaglio ancor più agghiacciante – del nipote dodicenne, presente al momento dell’esplosione dei colpi. La donna, una sarta molto conosciuta in paese, non ha avuto scampo.
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due erano separati da diversi anni, ma l’uomo non avrebbe mai accettato la fine della loro relazione. Dopo il delitto, Mancini è fuggito a bordo della sua auto, dando il via a una breve ma concitata caccia all’uomo da parte dei Carabinieri.
La fuga si è conclusa nel vicino comune di Turrivalignani, dove il 70enne è entrato in un ristorante e avrebbe esploso uno o più colpi di pistola, fortunatamente senza colpire nessuno. È stato poi arrestato dai militari, che lo hanno disarmato e condotto in caserma.
Sul luogo del delitto, in centro a Lettomanoppello, si sono precipitati i soccorsi del 118, ma per la donna non c’era ormai nulla da fare. Le indagini, coordinate dalla Procura di Pescara, dovranno ora chiarire le dinamiche esatte e il movente di un gesto di una violenza inaudita che ha sconvolto l’intera comunità.