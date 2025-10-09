Omicidio in pieno centro a Lettomanoppello: uccide l’ex moglie davanti al nipote e poi fugge

Antonio Mancini, 70 anni, ex detenuto, ha sparato alla donna in strada. La vittima, Cleria Mancini, sarta di 66 anni, è morta sul colpo. Arrestato poco dopo in un ristorante di Turrivalignani

Tragedia nel cuore del pomeriggio, in pieno centro cittadino. Erano da poco passate le 18 quando il silenzio di un tranquillo sabato è stato squarciato da alcuni colpi di arma da fuoco: un uomo, Antonio Mancini, 70 anni, ex detenuto del posto, ha sparato all’ex moglie, Cleria Mancini, 66 anni, uccidendola sul colpo.

L’agguato si è consumato in strada, sotto gli occhi attoniti dei passanti e – dettaglio ancor più agghiacciante – del nipote dodicenne, presente al momento dell’esplosione dei colpi. La donna, una sarta molto conosciuta in paese, non ha avuto scampo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due erano separati da diversi anni, ma l’uomo non avrebbe mai accettato la fine della loro relazione. Dopo il delitto, Mancini è fuggito a bordo della sua auto, dando il via a una breve ma concitata caccia all’uomo da parte dei Carabinieri.

La fuga si è conclusa nel vicino comune di Turrivalignani, dove il 70enne è entrato in un ristorante e avrebbe esploso uno o più colpi di pistola, fortunatamente senza colpire nessuno. È stato poi arrestato dai militari, che lo hanno disarmato e condotto in caserma.

Sul luogo del delitto, in centro a Lettomanoppello, si sono precipitati i soccorsi del 118, ma per la donna non c’era ormai nulla da fare. Le indagini, coordinate dalla Procura di Pescara, dovranno ora chiarire le dinamiche esatte e il movente di un gesto di una violenza inaudita che ha sconvolto l’intera comunità.