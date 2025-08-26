Olio d’Abruzzo, cala la produzione ma crescono valore e qualità: CIA: fiducia per la nuova annata

Confermata la centralità della regione nello scenario nazionale: qualità alta, prezzi record e l’IGP “Olio d’Abruzzo” in arrivo

L’olivicoltura abruzzese conferma la sua importanza strategica a livello nazionale, pur registrando per la campagna 2024/2025 un significativo calo produttivo. Le elaborazioni ISMEA parlano di 6.288 tonnellate di olio, con una flessione del 24% rispetto al 2023 e del 21% rispetto alla media delle ultime quattro campagne, un dato superiore alla contrazione nazionale (-15%). A incidere, oltre alla fisiologica annata di scarica, sono state le difficoltà climatiche che hanno penalizzato in particolare le regioni del Sud. È quanto rileva in una nota la CIA Abruzzo.

La provincia di Chieti si conferma cuore pulsante della produzione regionale, con 3,1 milioni di kg di olio (circa il 50% del totale), seguita da Pescara (25%), Teramo (23%) e L’Aquila (2%). Se i volumi risultano ridotti, la qualità degli oli abruzzesi resta però molto alta. Le due DOP regionali, Aprutino Pescarese e Colline Teatine, hanno raggiunto nel 2025 quotazioni record di 12 euro al chilo, tra le più elevate d’Italia, a conferma del valore e della riconoscibilità dei prodotti locali.

Un elemento di rilievo per il comparto è rappresentato dall’avanzamento del progetto di riconoscimento della nuova Indicazione Geografica Protetta “Olio d’Abruzzo”, promossa da CIA Agricoltori Italiani Abruzzo e già approvata con parere favorevole dalla Regione (Determinazione n. 19/140 del 12 giugno 2024, pubblicata sul BURA n. 26 del 3 luglio 2024). L’IGP, ora in attesa della validazione ministeriale, definisce standard di qualità elevati e promette ricadute positive sul reddito degli olivicoltori e sul tessuto economico e turistico del territorio.

“Il calo produttivo era in parte atteso, ma non deve oscurare la forza del nostro olio”, commenta Nicola Sichetti, presidente di CIA Abruzzo. “I valori record raggiunti sul mercato testimoniano la qualità, l’identità territoriale e l’impegno dei nostri produttori. Guardando al prossimo raccolto, previsto tra circa un mese, le prospettive sono incoraggianti: la sanità del prodotto è ottima e ci attendiamo una raccolta in linea con le annate di carica. Questa prospettiva ci dà fiducia e conferma il grande potenziale dell’olivicoltura abruzzese. Allo stesso tempo, l’IGP rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare le produzioni locali e sostenere il reddito dei nostri olivicoltori”. Nonostante la riduzione dei volumi, il settore resta un pilastro dell’agroalimentare regionale. Per CIA Abruzzo, la strada è tracciata: puntare su qualità, distintività e sostenibilità per consolidare la presenza dell’olio abruzzese sui mercati nazionali e internazionali, rafforzando al tempo stesso il legame con il paesaggio e le comunità.