Oggi l'ultimo saluto a Sara Turzo, l'avvocato al sesto mese di gravidanza morta in un terribile incidente nel barese

Le esequie nella chiesa di San Gabriele dell’Addolorata. intanto sull'incidente, nel quale sono rimaste ferite altre sei persone, è stata aperta un'inchiesta per omicidio stradale

Saranno celebrati oggi pomeriggio alle ore 16, nella chiesa di San Gabriele dell’Addolorata a Fonte Grande di Ortona i funerali di Sara Turzo, avvocata 33enne, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 26 e domenica 27 luglio in Puglia, lungo la Statale 16, nei pressi dello svincolo per Mola di Bari. Sara era incinta al sesto mese.

Viaggiava a bordo di una Fiat Punto insieme a due amici, una 29enne e un 30enne, di ritorno da un matrimonio, quando l’utilitaria si è scontrata frontalmente con un monovolume Mercedes Vito adibito a noleggio con conducente, con a bordo quattro cittadini ucraini, tra cui un bambino di 9 anni. La Procura di Bari ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e disposto il sequestro dei due veicoli coinvolti.

Secondo le prime ricostruzioni, la Punto su cui viaggiava Sara stava per immettersi sulla statale quando sarebbe stata colpita violentemente dal van, finendo la corsa ribaltata contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Sara è stata estratta viva dall’auto e trasportata d’urgenza in ospedale, ma per lei e per il bimbo che portava in grembo non c’è stato nulla da fare.

I suoi due amici sono ricoverati in gravi condizioni ma non correrebbero pericolo di vita. Prognosi riservata anche per tre degli occupanti del monovolume. Il marito di Sara, marittimo, era imbarcato per lavoro al momento dell’incidente.

La notizia ha sconvolto l’intera comunità ortonese, dove la giovane era molto conosciuta e apprezzata per il suo impegno professionale e umano. Una donna brillante, piena di vita, con il futuro tra le mani. Una tragedia che lascia un vuoto immenso.