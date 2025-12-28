Occultava tabacchi di dubbia provenienza 31enne arrestato dai Carabinieri di Pizzoli

Tenta di fuggire al controllo dei Carabinieri: arrestato 31enne

PIZZOLI (AQ) – Si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta nei vicoli del centro abitato quando è stato notato da una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Pizzoli. È accaduto in serata, quando era già buio, nel comune amiternino. Alla vista dei militari, il 31enne, già noto alle forze dell’ordine, ha mostrato subito insofferenza e ha tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga, venendo però immediatamente bloccato. Considerato il comportamento e i precedenti, i Carabinieri hanno proceduto a una perquisizione personale e domiciliare.

Nel corso dei controlli sono stati rinvenuti numerosi pacchetti di sigarette di varie marche e alcuni tagliandi “gratta e vinci”, tutti di dubbia provenienza. Il materiale è stato posto sotto sequestro. Il giovane è stato arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e, su disposizione della Procura della Repubblica dell’Aquila, condotto nelle camere di sicurezza della caserma di via del Beato Cesidio, in attesa dell’udienza di convalida. Dovrà inoltre rispondere dell’accusa di ricettazione. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire alla provenienza del materiale sequestrato e verificare eventuali altri reati.