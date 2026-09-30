Nicola Paglione e’ il nuovo presidente di Lancianofiera

L'avvocato, indicato dal sindaco Paolini su spinta di FdI, assume la guida dell'Ente. Alberto Paone riconfermato alla vicepresidenza per Bper, Ombretta Mercurio rappresenta la Regione Abruzzo.

Il nodo sulla governance di Lancianofiera è sciolto: l'avvocato Nicola Paglione è formalmente il nuovo Presidente del Polo Fieristico d'Abruzzo. L'elezione è avvenuta nel corso della prima seduta del nuovo Consiglio di Amministrazione, che ha sancito ufficialmente il cambio di guardia al vertice dell'Ente espositivo regionale di via Iconicella a Lanciano.

Paglione, figura professionale stimata in città, è approdato alla presidenza su indicazione del sindaco Filippo Paolini e non è ormai un segreto che sia stato fortemente voluto da Fratelli d'Italia. Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidente, è stato riconfermato l'avvocato Alberto Paone in quota Bper. La casella destinata alla Regione Abruzzo viene invece occupata dall'ormai ex presidente Ombretta Mercurio, che subentra a Bruno De Felice.

Un assetto che ridefinisce gli equilibri politici dell'organismo: Fratelli d'Italia blinda di fatto la presenza nell'Ente piazzando due esponenti di riferimento all'interno del Cda, ovvero il presidente Paglione e la componente di nomina regionale Mercurio. L'elezione di Paglione arriva a coronamento di giorni complessi, segnati da un acceso dibattito politico e da prese di posizione dentro e fuori la maggioranza comunale. La scelta del primo cittadino di designare l'avvocato lancianese come espressione diretta del Municipio aveva infatti sollevato non poche polemiche negli ambienti politici locali. A spegnere ogni potenziale frattura è stato il compattamento strategico del partito di Fratelli d'Italia che, schierandosi in modo univoco a sostegno della candidatura di Paglione, ha sgomberato il campo da interpretazioni alternative e blindato la nomina fino al formale insediamento del nuovo organismo di gestione. Per il nuovo vertice si apre ora la partita del consolidamento e del futuro sviluppo del calendario fieristico abruzzese.

Ma non si tratta solo di un avvicendamento al vertice, ma di una vera e propria scommessa sul futuro economico dell'area frentana e dell'intero Abruzzo. A poche ore dalla sua elezione a presidente di Lancianofiera, l'avvocato Nicola Paglione, che a giorni convocherà una conferenza stampa, sembra già determinato e con le idee chiare, pronto a fissare le priorità del suo mandato, con l'obiettivo di restituire alla città e al Polo fieristico un ruolo da assoluto protagonista.

Al centro della visione del neo presidente c'è la volontà di rimettere la Fiera nel cuore dello sviluppo locale. L'ente di località Iconicella dovrà trasformarsi in un autentico volano di rinascita per il territorio, capace di valorizzare le eccellenze produttive, commerciali e culturali e di offrire una sponda solida alle attività economiche in una fase storica caratterizzata da una profonda e radicata crisi. Da noi intrervistato a caldo si è lasciato sfuggire solo qualche parola definendosi «Un tecnico al servizio delle necessità del territorio, oltre la politica» Paglione intende tracciare una linea di netta discontinuità con le tensioni politiche che hanno preceduto la sua nomina: «Non vedo il mio come un ruolo espressamente politico: sono un professionista, un tecnico che il sindaco e soprattutto Fratelli d’Italia hanno pensato di collocare alla guida dell’ente, e ne sono profondamente onorato». «La Fiera – prosegue Paglione – sarà un luogo aperto e propositivo, un centro propulsore di iniziative capaci di supportare in modo concreto il nostro tessuto economico. Il nostro unico obiettivo è far ripartire Lanciano e dare forza alle sue eccellenze».

M.L.