Natale sicuro a tavola: la Guardia Costiera anche in Abruzzo e Molise rafforza i controlli sulla filiera ittica

Con l’operazione nazionale “FISH_NET” intensificata la vigilanza dalla pesca al consumo finale. Migliaia di controlli, sequestri e sanzioni in tutta Italia, con risultati significativi anche in Abruzzo e Molise

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, periodo in cui il consumo di prodotti ittici cresce in modo sensibile, la Guardia Costiera ha intensificato le attività di controllo avviando l’operazione complessa nazionale “FISH_NET”, un articolato dispositivo di prevenzione e vigilanza sull’intera filiera della pesca: dalla cattura in mare fino alla vendita al consumatore finale.

L’operazione si inserisce nel Piano Operativo Annuale dei controlli, definito nell’ambito della Cabina di Regia presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e risponde all’esigenza di garantire prodotti sicuri, tracciabili e conformi alle normative, tutelando l’ambiente marino, gli operatori onesti del settore e i cittadini, messi così nelle condizioni di effettuare scelte di acquisto consapevoli. Un impegno che assume un valore ancora più rilevante alla luce del recente riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO. In questo contesto, il monitoraggio della filiera ittica e la tutela delle risorse marine diventano un vero presidio di legalità e contribuiscono direttamente alla salvaguardia di un patrimonio gastronomico di valore mondiale.

L’operazione “FISH_NET” si articola in due fasi complementari, pensate per presidiare i punti più delicati della filiera in un periodo particolarmente critico. La prima fase, rivolta all’ambito marittimo, ha visto un’intensa attività di pattugliamento in mare e controlli nei porti e nei punti di sbarco del pescato.

Le unità navali della Guardia Costiera hanno operato per intercettare fin dall’origine eventuali violazioni, contrastando fenomeni di pesca illegale e comportamenti dannosi per l’ecosistema marino. La seconda fase, attualmente in corso, riguarda invece il segmento terrestre della filiera e interessa in modo particolare il settore commerciale, la ristorazione, il trasporto e la logistica. Sotto osservazione i mercati ittici all’ingrosso, i ristoranti, gli esercizi commerciali, le piattaforme logistiche, i centri di trasformazione e la filiera del freddo, senza tralasciare i canali online, l’e-commerce e i social network, sempre più utilizzati anche per la vendita di prodotti alimentari. L’obiettivo prioritario è la tutela del consumatore finale e la protezione del mercato nazionale da frodi in commercio, pubblicità ingannevole, concorrenza sleale, mancata tracciabilità del prodotto e da ogni forma di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Una macchina organizzativa imponente Il dispositivo operativo, coordinato dal Centro di Controllo Nazionale della Pesca (C.C.N.P.) del Comando Generale della Guardia Costiera, ha visto il coinvolgimento dei 15 Centri di Controllo Area Pesca (C.C.A.P.) distribuiti lungo le coste italiane. Impiegati oltre 3.600 militari e più di 1.000 mezzi navali, aerei e terrestri, per un totale di circa 9.000 controlli effettuati finora. Un’azione capillare che consente di garantire agli italiani prodotti ittici di qualità e sicuri, valorizzando al contempo il lavoro degli operatori in regola e tutelando il made in Italy.

I risultati di “FISH_NET”

I numeri confermano l’efficacia dell’operazione: 600 illeciti accertati, tra violazioni amministrative e penali; 942 attrezzi da pesca sequestrati; 130 tonnellate di prodotto ittico sequestrato; Sanzioni per quasi 1 milione di euro. Un impegno che dura tutto l’anno “FISH_NET” rappresenta un momento di massima intensità operativa, ma si inserisce in un’attività di controllo svolta senza soluzione di continuità dalle Capitanerie di porto – Guardia Costiera durante tutto l’anno. Nel solo 2025 sono stati eseguiti 105.000 controlli tra mare e terra, con il sequestro di 572 tonnellate di prodotto irregolare e l’irrogazione di 5.220 sanzioni per un totale di 7,7 milioni di euro.

«L’operazione FISH_NET – ha dichiarato l’Ammiraglio Ispettore Capo Sergio Liardo, Comandante Generale delle Capitanerie di porto – testimonia il ruolo centrale che la Guardia Costiera svolge nella tutela della pesca marittima. Grazie a un dispositivo consolidato e capillare, siamo in grado di intervenire su ogni segmento della filiera affinché sulle tavole degli italiani arrivi un prodotto sicuro, tracciabile e di qualità. La salvaguardia dell’ambiente marino e il rispetto del lavoro degli operatori onesti sono priorità assolute, soprattutto nel periodo natalizio».

Focus Abruzzo, Molise e Isole Tremiti Significativi anche i risultati ottenuti dalla Direzione Marittima di Pescara, competente per Abruzzo, Molise e Isole Tremiti. Nel corso dei controlli, il 14° Centro di Controllo Area Pesca ha ispezionato un deposito nella provincia di Chieti, sequestrando circa 1.200 tonnellate di totani atlantici congelati privi di tracciabilità, con una sanzione di 1.500 euro. In provincia di Campobasso, invece, è stato sequestrato circa 600 kg di prodotto ittico congelato detenuto per la commercializzazione in violazione delle normative, con una sanzione di 2.000 euro.

Prosegue infine il contrasto alla pesca intensiva illegale delle vongole (Chamelea gallina): nei porti di Pescara, Ortona e Giulianova sono state condotte operazioni simultanee che hanno portato al sequestro di 1.100 tonnellate di vongole, rinvenute a bordo di pescherecci e automezzi e detenute in violazione delle norme su tracciabilità e quantitativi massimi pescabili, con sanzioni per 5.500 euro complessivi.

Un bilancio che conferma l’attenzione costante della Guardia Costiera nel garantire legalità, sicurezza alimentare e tutela delle risorse marine, soprattutto in un periodo delicato come quello delle festività.