Natale e Capodanno sicuri nel Teramano, controlli rafforzati dei carabinieri

Denunce, misure cautelari, arresti domiciliari e patenti ritirate.

TERAMO – Presenza capillare e controlli intensificati su tutto il territorio provinciale: è questo il bilancio dell’operazione “Un Natale e un Capodanno sicuri”, condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Teramo insieme alle altre Forze di Polizia.

L’Arma ha rafforzato i servizi nei principali luoghi di aggregazione – vie dello shopping, mercatini, centri commerciali, chiese, locali, stazioni ferroviarie e fermate degli autobus – con pattuglie a piedi, autoradio e militari in abiti civili, costantemente collegati alle Centrali Operative. Un dispositivo potenziato soprattutto nei centri storici dei comuni più grandi, per garantire sicurezza a residenti e turisti durante le festività. Particolare attenzione è stata rivolta alle fasce più vulnerabili della popolazione, in particolare agli anziani, per prevenire truffe, raggiri e situazioni di disagio, confermando la vicinanza dell’Arma anche sul piano umano e sociale.

Nel corso dei controlli sono scattate diverse denunce e misure giudiziarie. Ad Alba Adriatica un uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, mentre due donne sono state deferite per furto aggravato di capi di abbigliamento per un valore di circa 500 euro. Sempre ad Alba Adriatica una cittadina straniera è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale. A Giulianova è stata eseguita una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di una donna accusata di maltrattamenti verso la sorella convivente. Nella stessa città un altro soggetto è stato denunciato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. A Tortoreto i Carabinieri hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione in regime di detenzione domiciliare per un uomo condannato in via definitiva per estorsione.

Sul fronte della sicurezza stradale, sei automobilisti sono stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza e due sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, con conseguente ritiro della patente. In un caso, ad Alba Adriatica, un uomo con un tasso alcolemico di 1,63 g/l ha provocato un incidente stradale. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, nell’ambito delle direttive del Comando Provinciale per il contrasto ai reati predatori e la tutela della sicurezza pubblica.