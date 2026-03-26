Giovedì 26 Marzo 2026

Cronaca

Droga spedita nei pacchi: sequestrati dalla Guardia di Finanza tra Roma e Pescara 25 kg di cocaina e hashish

26/03/2026 - Redazione AbruzzoinVideo
Droga spedita nei pacchi: sequestrati dalla Guardia di Finanza tra Roma e Pescara 25 kg di cocaina e hashish

La nuova frontiera del narcotraffico passa dai corrieri espressi. La droga se tagliata e immessa sul mercato avrebbe potuto generare un giro d’affari complessivo vicino ai 5 milioni di euro.

Non più solo tir con doppifondi o corrieri “tradizionali”: il narcotraffico cambia strategia e sceglie canali sempre più difficili da intercettare, come i servizi di spedizione espressa. È quanto emerso dall’ultima operazione congiunta dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Roma e Pescara. I finanzieri hanno individuato e sequestrato, nella Capitale, diversi plichi postali contenenti complessivamente 20 chilogrammi di cocaina purissima e 5 chilogrammi di hashish, destinati al mercato illecito del Lazio e dell’Abruzzo.

Il sequestro è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria. La droga viaggiava all’interno dei normali circuiti della logistica, accuratamente confezionata per eludere i controlli e mescolata tra migliaia di spedizioni legittime dirette verso le piazze di spaccio di Roma e del litorale pescarese. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto a una tendenza criminale in forte crescita: le organizzazioni utilizzano sempre più spesso i corrieri privati per frazionare i carichi, monitorarne gli spostamenti in tempo reale e ridurre il rischio di perdere intere partite di droga. Una strategia che la Guardia di Finanza sta contrastando con controlli sempre più intensi nei centri di smistamento e nelle società di logistica, supportati da sofisticate analisi di rischio e dall’impiego delle unità cinofile.

 

Lo stupefacente sequestrato, se immesso sul mercato, avrebbe garantito profitti enormi. Una stima prudente indica un valore all’ingrosso superiore al milione e mezzo di euro, ma il dato è destinato a crescere sensibilmente: i 20 chilogrammi di cocaina, grazie all’elevato grado di purezza che ne avrebbe consentito il “taglio”, insieme ai 5 chilogrammi di hashish, avrebbero potuto generare un giro d’affari complessivo vicino ai 5 milioni di euro. Le indagini sono tuttora in corso per risalire all’intera filiera criminale, dai mittenti ai destinatari dei pacchi. 

CONDIVIDI:

Potrebbero interessarti

Aggressione al Pronto soccorso di Chieti, uomo arrestato dalla polizia

L’uomo ha improvvisamente perso il controllo mentre era già assistito all’interno degli ambulatori. È quindi intervenuta la guardia giurata – in servizio nel presidio.

Sulmona, Introdacqua, Pratola Peligna, Maxi indagine antidroga: arrestata presunta regista dello spaccio

Nell’operazione, condotta dai carabinieri, documentate oltre 600 cessioni in due mesi tra Sulmona, Introdacqua e Pratola Peligna: rete familiare, 65 acquirenti e 14 corrieri coinvolti

Pescara, notte di controlli: 8 patenti ritirate e oltre 90 punti decurtati per alcol e droga

Nel mirino della Polizia Stradale soprattutto i più giovani: tra i sanzionati anche neopatentati e una 28enne positiva ad alcol e cocaina

Cane ucciso nel Teramano: si chiude il processo con patteggiamento a 6 mesi

. LNDC Animal Protection: “Abbiamo ottenuto giustizia, ma amarezza per pena insufficiente”

Abruzzoinvideo © - Kairos CMS by Chemicalweb