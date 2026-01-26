Multe stradali, boom di incassi in Abruzzo: +19% nel 2025

Nel 2025 l’Abruzzo registra un deciso aumento degli incassi derivanti dalle multe stradali. Secondo i dati diffusi dal Codacons, i proventi degli enti locali sono cresciuti del +19,2%, passando dai circa 25 milioni di euro del 2024 a oltre 29,8 milioni. Un risultato che colloca la regione al terzo posto a livello nazionale per incremento delle entrate da sanzioni, in netta controtendenza rispetto alla media italiana.
A livello nazionale, infatti, gli incassi complessivi legati alle violazioni del Codice della strada sono diminuiti del -4,4%, scendendo da 1,98 miliardi di euro nel 2024 a circa 1,89 miliardi nel 2025. La Lombardia si conferma la regione con il gettito più elevato (455,8 milioni), seguita da Toscana ed Emilia-Romagna, mentre la Valle d’Aosta chiude la classifica con 2,7 milioni di euro.
Tra le grandi città oltre i 250mila abitanti, Milano guida la graduatoria con 169,7 milioni di euro, davanti a Roma (118,7 milioni) e Firenze (64 milioni). Proprio nei grandi comuni, però, si registra la flessione più marcata delle entrate, con una riduzione media dell’11,3% rispetto all’anno precedente.
Nel confronto regionale, oltre all’Abruzzo crescono Molise (+62,9%) e Sardegna (+22%), mentre i cali più evidenti si registrano in Calabria (-14,4%), Lazio (-12,3%) e Sicilia (-8,5%).
Secondo il Codacons, la diminuzione nazionale degli incassi non è legata alle modifiche introdotte dal nuovo Codice della strada, ma soprattutto ai limiti più stringenti sull’installazione degli autovelox e allo spegnimento di molti dispositivi dopo le sentenze della Cassazione che hanno annullato le sanzioni emesse da apparecchi non omologati.
Negli ultimi cinque anni, complessivamente, gli italiani hanno pagato circa 8,5 miliardi di euro in multe stradali: una media di 142 euro a cittadino, neonati compresi.