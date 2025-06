Pescara, morte di Riccardo Zappone: eseguita oggi l’autopsia, si cerca la verità

Il 30enne era deceduto in ospedale dopo un malore avvertito in questura. Il ministro Piantedosi: “Una tragedia che ci addolora, vogliamo chiarezza”

È stata eseguita oggi, all’obitorio dell’ospedale di Pescara, l’autopsia sul corpo di Riccardo Zappone, il 30enne di San Giovanni Teatino morto per un arresto cardiocircolatorio dopo essere stato colpito con un taser durante un intervento della polizia. A occuparsi dell’esame è stato l’anatomopatologo Cristian D’Ovidio, incaricato dalla Procura di Pescara che ha aperto un fascicolo per accertare le cause del decesso e verificare un’eventuale correlazione tra l’uso del dispositivo elettrico e la morte del giovane.

La vicenda, che ha destato clamore e sollevato interrogativi anche a livello nazionale, risale a pochi giorni fa. Secondo quanto ricostruito, Riccardo Zappone si trovava coinvolto in una lite in strada quando è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. All’arrivo degli agenti, il giovane avrebbe opposto resistenza in maniera tale da rendere necessario, secondo la versione ufficiale, l’uso della pistola a impulsi elettrici. Dopo essere stato colpito dal taser, Zappone è stato accompagnato in questura, dove ha accusato un malore. Le sue condizioni sono peggiorate rapidamente e, nonostante il trasporto in ospedale e i tentativi di rianimazione, è morto poco dopo.

Ad oggi non è stata ancora accertata una connessione diretta tra l’utilizzo del taser e l’arresto cardiaco che ha stroncato il 30enne. Proprio per questo l’esito dell’autopsia sarà determinante per fare chiarezza su quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità. Sulla tragedia è intervenuto anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha voluto inviare un messaggio di vicinanza alla famiglia del giovane.

“È una tragedia che ci addolora – ha dichiarato il ministro a SkyTg24 –. Ora andranno sviluppati tutti gli accertamenti del caso. È interesse anche nostro capire se il decesso ha avuto una correlazione con l’utilizzo del taser. Ricordo però che il taser è uno strumento concepito come alternativa a mezzi ben più offensivi, come l’arma da fuoco”. In attesa dei risultati dell’esame autoptico e delle eventuali perizie integrative, resta il dolore di una famiglia e una comunità che chiede risposte. La magistratura ora è chiamata a fare piena luce su un episodio che potrebbe aprire un nuovo fronte nel dibattito sull’uso dei taser da parte delle forze dell’ordine.