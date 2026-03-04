Montesilvano, viola l’obbligo di dimora: arrestato dai carabinieri 57enne dell’“Operazione Rondò”

Sorpreso dai Carabinieri in via Prati a Pescara meno di 24 ore dopo la misura cautelare: per il 57enne si aprono le porte di San Donato

Non erano trascorse neppure ventiquattro ore dall’applicazione dell’obbligo di dimora nel Comune di Montesilvano e dell’obbligo di firma alla polizia giudiziaria, quando per uno dei venti indagati dell’“Operazione Rondò” è scattato l’arresto. Ieri mattina i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano hanno dato esecuzione alla misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Pescara, a carico di un 57enne residente a Montesilvano, già destinatario della misura restrittiva disposta nell’ambito dell’operazione dello scorso 23 febbraio 2026.

L’uomo, infatti, la mattina del 24 febbraio è stato sorpreso dai Carabinieri della Stazione di Pescara Colli mentre percorreva via Prati, dunque fuori dal territorio comunale in cui era obbligato a permanere. Una violazione chiara delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Nella misura di aggravamento, il G.I.P. ha sottolineato come l’indagato abbia dimostrato di non meritare alcuna “benevolenza cautelare”, evidenziando l’inosservanza dell’obbligo di dimora appena concesso. Un comportamento che ha fatto scattare immediatamente la revoca della misura meno afflittiva e l’applicazione della custodia cautelare in carcere: per il 57enne si sono così aperte le porte della casa circondariale di San Donato, a Pescara.