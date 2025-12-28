Montesilvano, raffica di controlli dei Carabinieri nel weekend: un denunciato per esplosivi e sanzioni per oltre 1.100 euro

Servizi straordinari del Comando Provinciale di Pescara per la sicurezza del territorio: posti di blocco, perquisizioni e verifiche nei locali pubblici

MONTESILVANO – Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Pescara, che nel fine settimana hanno disposto un articolato servizio straordinario a Montesilvano per contrastare i reati contro la persona e il patrimonio.

Il dispositivo, coordinato dalla Compagnia Carabinieri di Montesilvano con il supporto del NAS e dei militari delle Compagnie di Pescara, Penne e Popoli, ha visto l’impiego di più pattuglie impegnate in posti di controllo, verifiche su strada, perquisizioni e controlli presso esercizi pubblici. Nel corso delle operazioni sono stati controllati 59 veicoli e identificate 88 persone. Un 27enne del posto è stato denunciato in stato di libertà per possesso, fabbricazione e commercio di materie esplodenti: fermato alla guida della propria auto, è stato trovato in possesso di 4 ordigni pirotecnici e 40 petardi artigianali. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di ulteriori 4 ordigni e 57 petardi, per un totale di circa 400 grammi di materiale esplodente.

Nel corso dei controlli è stato inoltre rintracciato e denunciato un 36enne, anch’egli residente in zona, che lo scorso 26 dicembre si era reso responsabile del danneggiamento seguito da incendio di un portone condominiale, allontanandosi dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto all’obbligo di permanenza domiciliare. L’episodio, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco di Pescara, non ha causato feriti. I militari hanno effettuato anche un accesso in un esercizio pubblico e cinque ispezioni a carico di soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione. Contestate diverse violazioni al Codice della strada e irrogate sanzioni amministrative per un totale di 1.173 euro. I controlli, disposti nell’ambito delle direttive del Comandante Provinciale di Pescara per il contrasto ai reati predatori, proseguiranno anche nei prossimi giorni.